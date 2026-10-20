Dos detenidos y 100 migrantes localizados en una operación contra los pisos patera en Ceuta

Entre los inmigrantes localizados en los pisos patera había varios menores

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Al menos dos personas han sido detenidas y unos 100 extranjeros en situación irregular han sido localizados por la Policía Nacional en el marco de una operación contra la inmigración ilegal desarrollada en la mañana del martes en la barriada del Príncipe, en Ceuta.

En la operación los agentes ha desmantelado varios pisos patera en la zona periférica, ha señalado la Jefatura Superior de Policía. Agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) han investigado y llevado a cabo el despliegue en el marco de una investigación destinada a identificar a personas que permanecen en la ciudad autónoma en situación administrativa irregular y esclarecer las posibles responsabilidades relacionadas con las condiciones en las que se alojan.

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Las fuentes policiales estiman que un centenar de personas habitaban las viviendas inspeccionadas, entre las que se encuentran menores de edad. Como resultado de las actuaciones, se han practicado dos detenciones, aunque no se descarta que puedan producirse nuevos arrestos a medida que avance la investigación.

La investigación continúa abierta y los agentes siguen trabajando para esclarecer los hechos en relación a las personas halladas en los pisos patera y las personas detenidas. Por el momento, no se ha concretado el alcance definitivo de la operación, ni se ha descartado la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones.

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Las fuentes policiales han asegurado que la intervención no será la última y han apuntado a la intención de continuar desarrollando actuaciones en diferentes zonas de Ceuta. El objetivo es localizar a personas que permanecen en situación irregular y conocer las circunstancias en las que se encuentran.