"El país fue invadido de forma repentina y masiva", ha dicho el presidente estadounidense, que también ha señalado a Francia y ha asegurado que “Europa tiene que cambiar su rumbo"

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WashingtonDonald Trump vuelve a la carga señalando a España. Esta vez lo ha hecho nuevamente con motivo de la crisis de Ceuta, asegurando que la ciudad autónoma fue “invadida” en “cuestión de minutos” y que no se está “haciendo nada” al respecto.

“En el caso de Francia y de toda Europa, fíjense en lo que ocurrió en España: el país fue invadido de forma repentina y masiva. Llegaron por decenas de miles, entraron a raudales en España y el país no está haciendo nada al respecto. Simplemente aceptaron su llegada. Venían de todas partes del mundo, de países que atraviesan situaciones sumamente difíciles”, ha dicho, denunciando la gestión de la crisis.

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En esa línea, el presidente estadounidense, cuya popularidad no deja de hundirse en las encuestas cuando apenas faltan dos semanas para las elecciones de medio mandato en EEUU el próximo 3 de noviembre, no ha dudado en mirar hacia afuera una vez más para lanzarse en una crítica internacional hacia toda Europa que también ha salpicado directamente a Francia, donde se han decretado recientemente toques de queda por los disturbios ocurridos en el marco de las protestas que se han extendido desde París.

Aunque en un principio estas últimas se iniciaron para denunciar la degradación de las condiciones educativas y el encarecimiento de la vida, tras la escalada de la situación Trump no ha dudado en atribuirlo también a la inmigración, culpando a Emmanuel Macron, su homólogo francés, por “no cerrar las fronteras”. “París será pronto una ciudad musulmana “, ha dicho, asegurando que “la han arruinado”.

Frente a ello, y en contraposición, haciendo alarde de sus políticas migratorias de mano dura, centradas en el incremento del número de deportaciones, el presidente estadounidense ha insistido en que Europa necesita “cambiar su rumbo”.

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“Vuelvo a insistir: miren lo que pasó en España. Hace apenas un par de semanas más de cien mil personas irrumpieron en el país en cuestión de minutos. Y no hacen nada al respecto. No sé dónde están viviendo (los migrantes). No lo sé. Es una situación de locos”, ha dicho, antes de subrayar que toda Europa vive una emergencia migratoria que amenaza con destruir el continente.

“Europa tiene que cambiar su rumbo. De lo contrario, no quedará nada de Europa”, ha asegurado.