La Policía Nacional ha detenido a una personas y hay varios manifestantes heridos por las cargas policiales

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A Coruña recuperaba poco a poco la calma tras los graves disturbios registrados en la plaza de María Pita con motivo de la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal. Los enfrentamientos entre manifestantes antifascistas y agentes antidisturbios se saldaron con cargas policiales, varios heridos y al menos un detenido.

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Acto de precampaña de Santiago Abascal en A Coruña

Desde primera hora, varios centenares de jóvenes se concentraron en las inmediaciones del acto de precampaña de Vox, bajo un amplio dispositivo policial. Durante buena parte de la jornada, los manifestantes permanecieron separados del acto político y la movilización transcurrió sin incidentes de relevancia.

Sin embargo, la situación cambió una vez finalizada la intervención de Abascal y tras su salida de la zona. Fue entonces cuando se produjeron las primeras cargas de la Policía Nacional contra los concentrados que permanecían en la plaza María Pita.

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Los manifestantes trataron inicialmente de resistir de forma pacífica, pero los enfrentamientos fueron aumentando de intensidad. Durante los disturbios se registró el lanzamiento de sillas, piedras, bengalas, huevos, cristales, botes de humo y otros objetos contra los agentes.

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Los antidisturbios respondieron con el uso de bolas de goma y botes de humo para dispersar a los concentrados. Las carreras y los enfrentamientos se prolongaron durante varios minutos mientras los agentes avanzaban para desalojar la plaza y hacer retroceder a los manifestantes por las calles adyacentes.

Al término de la actuación policial, la plaza presentaba numerosos restos de los incidentes. Hosteleros de la zona comenzaron las tareas de limpieza entre sillas desplazadas, piedras, cristales rotos y otros objetos esparcidos por el lugar.

El balance provisional dejó al menos una persona detenida y varios heridos entre los manifestantes, en su mayoría jóvenes.