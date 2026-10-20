Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan a la acampada y apuntan que la sede no reúne "las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional"

Reabre el Metro de Sol y recupera su actividad normal mientras la acampada resiste a la lluvia tras tres semanas de protesta

Compartir







MadridIsabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, planea trasladar su despacho temporalmente debido a la acampada que se mantiene en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

La acampada comenzó el sábado 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen y, desde entonces, se ha mantenido y ha seguido creciendo en protesta por la crisis de la vivienda. Todo mientras desde el Ejecutivo regional no han dejado de señalar al delegado del Gobierno y al propio Pedro Sánchez por permitir que la concentración se extienda, reclamando que sea levantada y denunciando episodios de "inseguridad" cuando faltan seis días para que se cumpla un mes desde que se instaló en el corazón de la capital.

El traslado del despacho de Isabel Díaz Ayuso por la acampada en Sol

En esa línea, y con la campada sin visos de retirada hasta al menos la huelga general del 11 de noviembre, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que "la situación en el entorno de Sol no permite el desarrollo normal de la actividad institucional", por lo que están "viendo opciones" de mudanza y traslado, según ha adelantado la Cadena SER este martes y lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno regional.

Según la Cadena SER, la opción preferente como destino serían las dependencias de Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí de la capital, aunque desde la Comunidad no han confirmado este extremo.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre en la acampada de Sol por amenazar con una navaja a una de las coordinadoras de la protesta por la vivienda

Lo que sí apuntan estas fuentes es que en estos momentos la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, no reúne "las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional" como visitas o actos. Por eso, están barajando distintas alternativas para desempeñar "de manera temporal ese trabajo que normalmente se realiza en Sol" en otras instalaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Más allá, sobre la posibilidad de que se traslade el despacho de la presidenta, fuentes autonómicas han indicado que llevan "meses" buscando una alternativa por las obras que se van a desarrollar en la Real Casa de Correos.

Así, ya se estaban valorando espacios anteriormente, tal y como confirmó la propia presidenta regional tras la adquisición del ático en Chamberí, por las obras que iban a ejecutar en el lugar. En su momento, se justificó esa compra por la necesidad de contar "con un inmueble de carácter residencial o dependencias específicas" como apoyo a las sedes oficiales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La denuncia de Isabel Díaz Ayuso sobre la acampada

Precisamente, este lunes Isabel Díaz Ayuso volvió a reiterar sus quejas respecto a la situación en la Puerta del Sol, llegando incluso a apuntar a la presencia de gente "extremadamente violenta" en la acampada con movimientos que llevan "la bandera palestina".

Más allá, hace tan solo cuatro días el Gobierno autonómico decidió el cierre del Metro de Sol alegando "insalubridad", y pese a que después ha sido reabierto, se ha advertido que siguen los "orines y defecaciones" en pozos de ventilación y en la zona de Sol, por lo que, en palabras del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, no se descartan nuevas clausuras.

Si los análisis de laboratorio vuelven a mostrar "altos índices de amoníaco", como los registrados el pasado fin de semana, se volverá a cerrar la estación "por seguridad de los trabajadores" de la compañía del suburbano, advirtió ayer, al tiempo en que insistió, en la línea del Ejecutivo regional, que no se puede tener "una acampada ilegal" y "no higiénica" en una de las mayores plazas de la capital, reclamando nuevamente a la Delegación del Gobierno su desmantelamiento.