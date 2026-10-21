"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", ha escrito Sánchez

Javier Milei llama "dictador" a Sánchez y dice que Abascal y Ayuso tienen ideas para sacar a España de la "decadencia"

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha replicado a las críticas del presidente de Argentina, Javier Milei, que le llamó "dictador", recurriendo a una canción de una artista argentina enfrentada con él que le parodia como "fanático".

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", ha escrito Sánchez este miércoles en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que adjunta una imagen de su teléfono en el que va reproduciendo el tema 'Fanático' de la cantante argentina Lali Espósito, en el que hace referencias al jefe de Estado argentino.

En la imagen de Sánchez también aparece un fragmento de la letra de la canción, que hace referencia al choque entre Espósito y Milei en los últimos años: "Se compró mi perfume para ponerse mi olor. Y su mayor fantasía es un día ser yo. Si preguntan por mi video dice que no lo vio".

Espósito advirtió en 2023 del "peligro" que suponía la llegada de Milei a la Presidencia de Argentina y desde entonces ha mantenido un cruce de declaraciones con él y ha denunciado haberse convertido en "el centro del odio" del mandatario dentro de su país.

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Aprovechando la visita a España del jefe de Estado argentino, el PSOE colocó este miércoles una lona de gran tamaño en la sede del partido en Ferraz en la que se defienden de sus críticas a la izquierda. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa".

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Además, Sánchez publicó un vídeo a primera hora en el que reivindica su orgullo de ser "zurdo", término utilizado por Milei para ridiculizar a la izquierda y saca pecho de sus políticas sociales.

Poco después Milei cargó contra Sánchez, llamándole "dictador", "corrupto" y "ladrón" y animó a los españoles a sacar a los socialistas "a patadas" del poder. Por el contrario defendió qu sus "amigos" el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) tienen ideas para acabar con la "decadencia" de España.

El mandatario argentino ha defendido su ideario liberal durante su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha asegurado que no se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en esta visita, la séptima que realiza a España sin que en ningún momento ambos se hayan reunido por que es "un delincuente".

"No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", ha asegurado Milei, que en otro momento de su intervención ha vuelto a decir que "Pedrito es bien corrupto".

"La otra vez, cuando se lo dije, se ofendió, y después le estallaron un montón de casos en la justicia", ha dicho al tiempo que le ha restado importancia a la pancarta desplegada por el PSOE en Ferraz y el mensaje de Sánchez en redes reivindicándose como "zurdos". "Me da lo mismo; si me insultan también, no me molesta, me encanta".

Milei pide a los españoles "que escuchen a los argentinos"

Milei ha explicado esta visita a poco más de un mes de las elecciones del 29 de noviembre afirmando que él viene "de lo que podría ser el futuro" que depara a los españoles si siguen "abrazados a la tiranía de los socialistas". Ha pedido a los españoles que escuchen a los argentinos, "porque hemos visto como nuestros propios ojos en donde se termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias".

"Yo voy a estar en todos los lugares donde la libertad esté en peligro" porque, ha añadido, su "lucha es contra los liberticidas". "Donde haya un liberticida, yo lo voy a ir a enfrentar (...) acá tienen uno y a ese lo voy a enfrentar, porque ese les va a arruinar la vida".

"Queremos que los pueblos del mundo puedan ver lo caro que nos costó apartarnos del buen camino, que entiendan la degradación económica que sufrimos por tantos años y que vean que es posible revertir ese sendero", ha defendido, asegurando que el ejemplo de Argentina muestra que "la decadencia no es un destino, sino una elección".

"No queremos verlos caer ante los males que tanto daño nos causaron a nosotros. No dejen pasar la 'chance' de actuar", ha alentado Milei, para quien los españoles pueden tener un futuro digno "si se abrazan al mástil de las ideas de la libertad".

Milei insta a "sacar a los socialistas a patadas" del poder

Milei ha destacado que es "amigo" tanto de Abascal, con quien no se reunirá en esta ocasión, aunque sí se verá con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, como de Ayuso, con la que tiene prevista una "reunión institucional" esta tarde.

"Creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", ha dicho de años. "Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hace que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar".

Por otra parte, se ha referido a la crisis en Ceuta, denunciando que "los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo". "Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo", ha subrayado, asegurando que lo ocurrido a finales de "no fue un accidente ni una casualidad" alentando la tesis del PP y Vox.

El presidente de Argentina, ha defendido que el "argumento económico a favor de la inmigración irrestricta se cayó hace tiempo a pedazos" ya que, según él, "las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes, o incluso peor" porque los inmigrantes "generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más a la población productiva".

Por ello, ha instado a recordar que "no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas, solo hay ansias de poder" y ha defendido que, puesto que España es "cuna del liberalismo", "es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder.

Milei ha dejado claro que la única manera de "poner las cosas en orden" es "motosierra en el gasto público, motosierra en el bolsillo de los políticos, devolverle el dinero al sector privado, su originario dueño y es su creador". "El Estado no crea riqueza, sólo la destruye, sólo la roba", ha dicho delante de los micros .