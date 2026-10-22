Registran una nave de una ONG en Ceuta por repartir espray pimienta a migrantes

Los agentes fueron informados de la supuesta implicación de la ONG en la "incitación a migrantes para atacar a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad"

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La Guardia Civil de Ceuta registra este jueves una nave utilizada por una organización no gubernamental en las inmediaciones de la frontera del Tarajal, donde los agentes han localizado al menos a tres migrantes, en una operación relacionada con el supuesto reparto de espray pimienta a los migrantes.

Los registros, iniciados a primera hora, se producen por la presunta implicación de la organización en la distribución de espray pimienta a los migrantes que permanecen en Ceuta desde finales de julio, con la intención, presuntamente, de que sean empleados para atacar a los efectivos policiales así como a los militares.

Nave del Polígono Industrial del Tarajal

Según los datos aportados por el instituto armado, los agentes han procedido al registro de esta instalación tras recibir una información sobre la supuesta implicación de la ONG en la "incitación a migrantes para atacar a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad".

El operativo se desarrolla desde primeras horas de esta mañana y permanece abierto con la presencia de decenas de efectivos del instituto armado.

Los agentes han intervenido en el local que esta organización no gubernamental ocupaba en una nave del Polígono Industrial del Tarajal, así como otra en la zona de la Almadraba.