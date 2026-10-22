La agresión, concretamente, se produjo durante una intervención de una patrulla tras despertar a varios migrantes que dormían en la calle en el barrio ceutí del Mixto

Los audios en los que militares españoles se jactan de sus palizas y prácticas vejatorias a migrantes en Ceuta: "Con guantes duele"

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CeutaUn vídeo grabado por vecinos ceutíes corrobora los abusos de algunos militares a migrantes en la ciudad autónoma. En las imágenes, se aprecia cómo un soldado abofetea a un joven supuestamente por la forma en la que le estaba mirando.

La agresión, concretamente, se produjo durante una intervención de una patrulla tras despertar a varios migrantes que dormían en la calle. En ese momento, vecinos de la zona captaron la escena, que ha sido ahora publicada por elDiario.es

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El militar abofeteó varias veces al joven migrante que dormía en las calles de Ceuta

Los hechos, según refiere el citado medio aludiendo a la información de los testigos, habrían ocurrido durante la noche del lunes al martes, momento en que una patrulla de militares perteneciente al Grupo de Regulares de Ceuta número 54, se aproximó a un grupo de migrantes que dormía en la calle en el barrio ceutí del Mixto, cerca de las Murallas Meriníes.

Exigiéndoles que recogiesen sus cosas, el contingente, formado por cinco efectivos de las Fuerzas Armadas, les demandó así que abandonasen la zona. Sin embargo, en ese momento, uno de los militares comenzó a elevar al tono contra uno de los jóvenes migrantes que permanecía en el suelo, donde estaba durmiendo.

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“Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, comenzó a decirle uno de los uniformados, llegando a dirigirse a él en dariya, dialecto marroquí.

– “¿Me está hablando a mí?”, preguntó el migrante, que según informa elDiario.es sería un joven marroquí “aparentemente menor”.

– “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”, le insiste uno de los militares.

Entonces, uno de los uniformados que habla dariya, con cada vez más agitación, le espeta: “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”, le dijo, según el citado medio, que apunta que cuando el joven empezaba a levantarse, la situación fue a más con una primera bofetada.

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“Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!”, le dijo, según estas fuentes, dándole un primer golpe.

“Me voy a cag** en tu madre”, supuestamente esbozó inmediatamente después el militar en dariya, ante lo continuó exigiéndole que no le mirase antes de abofetearle de nuevo, como se aprecia en el vídeo.

“No te he hecho nada”, le dijo entonces el migrante, que lo repitió en distintas ocasiones pidiendo que no le tocase.

–“Venga, a tomar por c** de aquí!”, le dijo de nuevo el uniformado, que le dio una tercera bofetada insistiendo en que no le mirase.

Después, el migrante se fue alejando mientras el militar continuaba dirigiéndose a él, cerrando con una frase que, según recoge elDiario.es, decía lo siguiente: “No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra”, haciendo alusión así a un término dialectal magrebí originario del áraba ‘haqara’, que significa despreciar, significando así humillación, desprecio o abuso de poder por la autoridad hacia el ciudadano.