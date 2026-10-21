Las primeras hipótesis relacionan el hallazgo con un intento de entrada ilegal a nado ya que llevaba puestas ropa de baño y unas aletas

El cuerpo del varón presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta determinar el tiempo que llevaba sin vida y las causas de la muerte

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La Guardia Civil de Ceuta ha localizado el cadáver de un migrante flotando en el agua en el interior del puerto de la ciudad, que pudo intentar alcanzar a nado algún buque o haber sido arrojado al agua desde alguna embarcación.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, el hallazgo se produjo a última hora de la tarde de este martes cuando los agentes del Servicio Marítimo advirtieron de la presencia de un cuerpo en el mar.

El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición

El cadáver estaba flotando en el muelle de Poniente, por lo que los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil procedieron a recuperarlo del mar.

Se trataba de un varón que presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificulta determinar el tiempo que llevaba sin vida así como las posibles causas de la muerte.

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Las primeras hipótesis relacionan el hallazgo con un intento de entrada ilegal a nado ya que llevaba puestas ropa de baño y unas aletas, lo que coincide con los intentos clandestinos de acceder a nado desde Marruecos.

El cuerpo ha sido llevado a la base del Servicio Marítimo para proceder a la autopsia, que revelará las causas de la muerte.