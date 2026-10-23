Cientos de estudiantes impidieron el mitin del agitador ultra que no había sido autorizado por la Universidad de Zaragoza

Incidentes en Pamplona en protestas contra una convocatoria de Vito Quiles que duró 10 minutos

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La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos por los disturbios de este jueves por la presencia del agitador Vito Quiles, en la Universidad de Zaragoza, en un acto que pretendía dar sin autorización del centro. En los incidentes resultaron heridos, ocho agentes, uno de ellos de gravedad.

Quiles tenía previsto repetir su mitin, este jueves, como ha hecho en otras ciudades, en la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, a pesar de que la institución académica no lo había autorizado. Cientos de estudiantes, convocados por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza se concentraron para protestar contra la presencia del agitador de ultraderecha frente a otro grupo de seguidores que terminaron lanzándose objetos e insultos.

La Policía Nacional intervino en la trifulca y finalmente Quiles trasladó el acto a la cercana plaza de San Francisco, donde pronunció su discurso y se vivieron momentos de tensión y enfrentamiento.

Los partidos de izquierda critican las cargas policiales contra los estudiantes

Chunta Aragonesista ha denunciado las cargas policiales contra los manifestantes y el uso de gas pimienta contra estudiantes y ha exigido, en un comunicado, explicaciones a la Delegación del Gobierno. por una actuación policial que considera "injustificable" y que cuestiona que el dispositivo se centrara en proteger al agitador ultra en lugar de garantizar la tranquilidad y la seguridad del campus universitario.

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La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha exigido explicaciones a la recién nombrada delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, por lo sucedido, algo que ha calificado como "muy grave" y que "no puede normalizar que un acto de la extrema derecha acabe con cargas policiales contra quienes se manifiestan contra el fascismo".

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La Universidad de Zaragoza anunció esta semana que actuará conforme a la normativa aplicable y a sus propias disposiciones sobre utilización de espacios universitarios para evitar que sus campus se conviertan en escenarios de movilización y resaltó la necesidad de preservar la neutralidad institucional ante la proximidad de los procesos electorales.