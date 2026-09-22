Cada una de las tres infracciones de Vito Quiles que ahora se estudiaban tenían como sanción la retirada de la acreditación

Acumula más de una decena de sanciones por interrumpir ruedas de prensa o grabar en zonas donde está prohibido

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La Mesa del Congreso ha aprobado este martes la retirada definitiva de la acreditación de prensa a Vito Quiles, una vez cumplidos los plazos de los tres procedimientos por infracciones graves sin que presentara alegaciones. En su expediente, Vito Quiles acumula más de una decena de sanciones por interrumpir ruedas de prensa o grabar en zonas donde está prohibido hacerlo dentro de la Cámara.

Fuentes parlamentarias han informado de que cada una de las tres infracciones que ahora se estudiaban tenían como sanción la retirada de la acreditación por un plazo que iba de tres meses mínimo hasta la retirada de manera definitiva.

Se abrieron estos tres expedientes por difundir por internet imágenes obtenidas en zonas no permitidas del Congreso y por interrumpir conferencias de prensa de diputados, el pasado marzo en los tres casos.

El PP se ha abstenido de votar

Los letrados instructores se inclinaban por la retirada definitiva de la credencial de prensa "dada la gravedad de los comportamientos descritos" y "la constatación de que el expedientado ha mostrado una clara voluntad de alterar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara y el correcto desempeño de las funciones de los demás representantes de los medios de comunicación acreditados", según 'ABC'.

Las citadas fuentes han indicado que el PP se ha abstenido de votar este punto en la reunión de la Mesa, donde ha salido adelante con la mayoría de PSOE y Sumar.

Quiles ya tenía dos retiradas temporales previas de la acreditación, por lo que en esta ocasión se trataba de la tercera, cuarta y quinta sanción, mientras que a partir de la tercera la reiteración lleva a que la infracción se califique como grave. Ahora, tiene 15 días para presentar alegaciones finales.