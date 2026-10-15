Incidentes en Pamplona en protestas contra una convocatoria de Vito Quiles que duró 10 minutos

La policía cargó contra el grupo que protestaba por el acto de Vito Quiles por lanzar piedras y botellas

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Una protesta contra una convocatoria anunciada por el activista Vito Quiles en Pamplona ha derivado en disturbios en las calles, con contenedores volcados, lanzamiento de piedras y botellas, y cargas policiales. Al menos hay una persona detenida.

El activista había convocado un acto a las 18 horas en la plaza de Yamaguchi, aunque ha llegado a ella sobre las 18.40 horas, entre gritos de apoyo del centenar de partidarios que le esperaban. Apenas ha permanecido diez minutos en la plaza y se ha retirado posteriormente en una furgoneta. Para entonces ya se habían desencadenado los disturbios.

Del ¡Puta España! de unos, al "Fascista el que te silencia", de otros

Desde primera hora de la tarde la Policía Nacional y la Policía Foral han desplegado un fuerte dispositivo para blindar la plaza. Partidarios de Vito Quiles, un centenar, han acudido a la llamada del activista. Han portado pancartas en las que se leía 'Fascista el que te silencia' y 'Libertad de expresión'.

Frente a ellos un grupo de manifestantes se ha concentrado con una pancarta con el mensaje 'Faxista. Alde hemendik'. Dos de los manifestantes contra Vito Quiles han conseguido entrar en la plaza y han lanzado gritos de 'Puta España' y 'Gora Euskal Herria'. La tensión ha ido en aumento. En distintos momentos, personas de ambas concentraciones se han llegado a encarar.

La policía cargó contra el grupo que protestaba por el acto de Vito Quiles por lanzar piedras y botellas

Finalmente agentes de intervención de la Policía Nacional han cargado contra el grupo que protestaba por el acto de Vito Quiles. A su vez, desde este grupo han lanzado piedras y botellas a la Policía Nacional. Los agentes de Intervención del cuerpo policial han realizado varias cargas y han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes que se concentraban en la zona de la rotonda de la avenida de Barañáin.

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Allí, un grupo de radicales ha volcado contenedores y ha cortado el tráfico, y ha lanzado objetos a la Policía Nacional. Los agentes también han cargado en la zona del parque Yamaguchi, junto a la plaza. Tras estos incidentes, al menos una persona ha sido detenida.

Los partidarios de Vito, entre gritos de "Pedro Sánchez, hijo de p.." y 'Navarra, española'

Después de ello, Vito Quiles ha llegado a la plaza de Yamaguchi, aclamado entre sus seguidores, y ha afirmado que "Navarra es más española que nunca". Sus partidarios han gritado 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Quiles ha añadido que en las elecciones generales del 29 de noviembre "les vamos a mandar al vertedero de la historia". Tras permanecer durante apenas diez minutos en la plaza, ha abandonado el lugar en una furgoneta.

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De esta forma, se han repetido los incidentes que ya se registraron hace prácticamente un año en la capital navarra, cuando Vito Quiles también convocó un acto, que finalmente suspendió, lo que no evitó que se registraran también entonces disturbios en la capital navarra.

El Gobierno de Navarra rechaza "los discursos de odio y toda respuesta violenta" tras los incidentes en Pamplona

El Gobierno de Navarra ha expresado este jueves su rechazo a "los discursos de odio y toda respuesta violenta", ante los incidentes que se han registrado en Pamplona con motivo de las protestas contra la visita del activista Vito Quiles.

El Ejecutivo foral, según han trasladado fuentes del propio Gobierno, ha lamentado y condenado los incidentes. "Navarra es una tierra de acogida, pluralidad y convivencia, y toda persona es libre de desplazarse y expresarse dentro del marco de los derechos fundamentales que ampara nuestra democracia. La libertad de expresión es un derecho esencial, pero en absoluto puede servir de justificación para los discursos de odio, la intolerancia o la confrontación", han señalado las mismas fuentes.

En este sentido, el Gobierno de Navarra ha rechazado "los discursos y actitudes de odio y polarización de Quiles", que considera "alejados de los valores de respeto y convivencia que comparte la inmensa mayoría de la sociedad navarra".

Del mismo modo, el Ejecutivo ha condenado "de forma rotunda cualquier respuesta violenta". "La violencia nunca es una respuesta legítima frente a ningún discurso, por mucho que se discrepe de él. La respuesta a los discursos de odio debe ser firme, pero siempre cívica, pacífica y democrática, desde el respeto a los derechos fundamentales y al Estado de Derecho", ha añadido.

El Ejecutivo ha asegurado que "Navarra seguirá defendiendo una sociedad abierta y plural, en la que las diferencias se expresen desde el respeto y en la que ni el odio ni la violencia tengan cabida".