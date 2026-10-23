La manifestación contará con la asistencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

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El movimiento ciudadano 'Mujeres Caballas' ha convocado una marcha en Madrid para este domingo 25 de octubre por una Ceuta "segura, española y europea". La manifestación contará con la asistencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de la ciudad autónoma.

Como ha informado la organización, los asistentes a la concentración están convocados a las 11:00 horas, para media hora después salir desde la Glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, hasta la Plaza de las Cortes bajo el lema 'Por una Ceuta segura, española y europea'.

Exigirán soluciones urgentes y cambiar la ley para que todos los inmigrantes retornen

La movilización, que concluirá con la lectura de un manifiesto, busca trasladar la preocupación de un grupo de mujeres ceutíes por el futuro de sus familias ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio, con la entrada masiva de forma irregular de miles de migrantes.

'Mujeres Caballas' exigirá "soluciones urgentes" ante la "avalancha migratoria" y reclamarán "más seguridad", el refuerzo de la frontera y los servicios públicos, así como una modificación de la legislación de Extranjería que permita el retorno "de todos los inmigrantes ilegales" a Marruecos.

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Además, demandará una "mayor presencia" del Estado en Ceuta como parte de España y frontera exterior de Europa, y defenderán la convivencia entre las cuatro culturas que forman parte de su identidad. Igualmente, el movimiento ha informado de que decenas de empresarios locales han contribuido de forma activa a sufragar los gastos derivados del viaje y la logística de la protesta, que tendrá un coste de 22 euros para los ceutíes, incluyendo el traslado en barco y autobús.