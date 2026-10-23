En el último operativo del pasado domingo se localizaron a unos 500 migrantes repartidos en el Poblado Regulares

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La Policía Nacional de Ceuta mantiene desplegada desde la madrugada de este viernes un operativo especial en la barriada del Príncipe para localizar a decenas de migrantes que se encuentran ocultos, desde que entraron a la ciudad autónoma en la crisis migratoria del pasado verano.

La operación ha iniciado a las 05.30 horas de esta madrugada cuando agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional han irrumpido en la barriada para proceder a localizar a estas personas, según han informado a EFE fuentes policiales,.

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El barrio del Príncipe, próximo a la frontera con Marruecos, es el que registra una mayor presencia de migrantes de los que entraron los días 30 y 31 de julio. Los inmigrantes localizados en este operativo se trasladarán al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal para su filiación.

Unos 500 migrantes localizados en el último operativo el pasado domingo

La Policía Nacional no ha concretado el número exacto de migrantes localizados en este operativo, a la espera de que concluya su desarrollo. El último operativo de estas características se llevó a cabo el pasado domingo en la séptima operación contra los grandes asentamientos, principalmente en las playas de la ciudad autónoma.

En esa ocasión los agentes hallaron a cerca de 500 personas repartidas en el Poblado Regulares, en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) así como en las naves del Polígono Industrial del Tarajal.