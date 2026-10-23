La Sala podrá acordar una multa coercitiva al Gobierno o exigir la responsabilidad penal que corresponda

El Constitucional rechaza el recurso de amparo por la ley de nietos: mantiene la suspensión de voto que dictó el Tribunal Supremo

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El Tribunal Supremo ha reclamado a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitan antes del 28 de octubre la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la Ley de Nietos. Los magistrados advierten de posibles apercibimiento de multa o deducción de testimonio en caso de no dar esta información. Bolaños ha asegurado, este viernes, que la lista de afectados por la suspensión de voto será enviada en el tiempo exigido.

La Sala de lo Contencioso Administrativo requiere a los ministros que remitan al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto de extranjeros inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha indicado que su departamento ha trabajado desde las primeras decisiones del Supremo "haciendo todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a los requerimientos" y que su Ministerio aportó toda la documentación, todos los nombres y toda la información disponible en el registro civil digitalizado el pasado día 15 a la Oficina del Censo Electoral, el mismo día que se reclamó.

Sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha manifestado que le consta que ya hubo instrucciones claras a todos los consulados en esa misma fecha, que ahora se van a reiterar para cumplir con el requerimiento en un "tiempo récord", pese a ser un trabajo "manual" y muy laborioso. Pero "encantados" de hacerlo y de cumplir con el plazo, ha ahondado.

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"Llevamos trabajando no desde el auto de hoy, sino llevamos trabajando desde las primeras decisiones del Supremo, llevamos trabajando semanas haciendo todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a los requerimientos que nos está haciendo el Tribunal Supremo", ha señalado.

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Bolaños ha insistido en que la parte que corresponde al Ministerio de Justicia está realizada el pasado 15 de octubre, con "toda la información" que se requirió".

El Gobierno tiene hasta el 28 de octubre para entregar la lista de los afectados por la ley de nietos

Y les advierte de que si a las 15 horas del día 28 no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

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"Esta relación nominal que, incomprensiblemente para esta Sala, no ha sido facilitada aún, es fundamental para la correcta conformación del Censo Electoral de referencia, pues solo de ese modo responde a los principios de transparencia y objetividad del proceso electoral", dice la Sala, que señala que tan solo 91 personas han acreditado su exilio de 31.390 expedientes revisados desde el pasado 10 de septiembre cuando se acordó la medida cautelar.