Marian Benito 13 JUL 2025 - 09:00h.

Estos dos exitosos expertos en liderazgo y desarrollo personal se han reunido para escribir su biblia definitiva, 'Homo solver'

En sus páginas, proponen la evolución del Homo sapiens (el hombre que piensa) a Homo solver (el que soluciona)

"No hemos venido aquí a ser felices, sino a afrontar los desafíos"Después de dos décadas siguiendo con fe devota a los autores de desarrollo personal Alex Rovira (Barcelona, 1969) y Francesc Miralles (Barcelona,1968), la entrevistadora acude a la cita creyendo que tiene la lección bien aprendida. Se acostumbró a alinearse con su propósito vital, sembró para poder recoger, plantó un trébol de cuatro hojas, hizo del sufrimiento una oportunidad, entrenó la alegría consciente de que no es más que una emoción pasajera, aprendió a gestionar el dolor, memorizó un buen puñado de cuentos con parábola para compartir con sus hijos y entendió el valor de la introspección como entrenamiento para el alma.

Todo eso está bien, pero ahora estos inspiradores autores, acostumbrados a vender sus libros por millones -es el caso de 'La buena suerte' o 'El laberinto de la felicidad'-, nos proponen dar un paso más. Lo que sabemos es gracias a nuestros cerebros de Homo sapiens una especie con la frente despejada que lleva con nosotros unos 300.000 años. Ha llegado el momento de que el Homo sapiens (el que sabe) se convierta en Homo solver (el que resuelve). Nos dan detalles muy claros de cómo hacerlo en 'Homo solver. Los 15 problemas que deberás resolver para que tu vida valga la pena', un libro que, después de siete años, ha vuelto a reunir a estos dos colosos del desarrollo personal y la espiritualidad.

¿Cómo surgió 'Homo solver'?

Nació con el propósito de ser una Biblia del desarrollo personal. Es un compendio de todos los temas que hemos tratado en los últimos 30 años en conferencias, libros y otras plataformas. Homo sapiens es el ser humano que sabe; Homo solver, el que soluciona. Es la evolución que necesitamos. Está bien saber, pero hay que saber hacer. Planteamos quince desafíos básicos en nuestra existencia y ofrecemos las herramientas que ayudarán a tomar mejores decisiones, ganar confianza y vivir con propósito.

¿Cuáles son esos desafíos?

Los hemos agrupado en cinco partes: descubrimiento personal, relaciones y equilibrio personal, gestión personal, resiliencia y aceptación, y sabiduría y trascendencia. A partir de aquí, profundizamos en identidad, deseo, autoestima, amor, dinero, aprendizaje, coraje, templanza, estoicismo, serenidad, plenitud…

Decís que no hemos venido al mundo para ser felices. ¿Entonces?

No. Hemos venido para afrontar los desafíos de la vida. El sufrimiento es parte de nuestro paquete vital y la dicha viene cuando sientes que algo ha valido la pena. El día a día está lleno de problemas de todo tipo: existenciales, económicos, familiares, laborales, de salud… Sería inútil tratar de esquivarlos. Evitar el dolor no es el camino, sino aprender a resolver con inteligencia y serenidad. Cada respuesta y cada solución nos da plenitud. La falta de acción nos lleva a la insatisfacción y el ser humano no evoluciona por su insatisfacción. La evolución humana necesita dar ese salto.

Habláis de estoicismo, una escuela filosófica fundada por Zenón tres siglos antes de Cristo. ¿Qué aporta el hombre moderno?

Realmente el pensador estoico fue el primer Homo solver de la historia, pues su filosofía se orientaba a soluciones prácticas. Es un pensamiento extremadamente útil y tan válido como hace dos mil años. Lo que dice es que de todas las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. De nosotros dependen nuestras opiniones, movimientos, deseos, inclinaciones, aversiones y acciones. Son libres y nada puede detenerlas. No podemos controlar los acontecimientos, pero sí nuestra reacción.

El estoicismo abraza también el carpe diem.

Consiste en aprovechar tus días y horas. Lo hemos banalizado. No es un canto a vivir de manera irresponsable y sin pensar en mañana, sino en no esperar a mañana para construir la felicidad. Aprovechemos cada día de nuestra vida porque cada amanecer llega con un cheque en blanco. Si lo vivimos como si fuese el último, obtendremos cada jornada momentos preciosos.

¿Cómo resumiríais vivir estoicamente?

Vivir de acuerdo con la razón y cultivando el coraje, la justicia, la humildad, la amabilidad, la gratitud y otras virtudes. El verdadero poder del estoicismo no reside en cambiar el mundo exterior, sino en conquistar tu mundo interior.

Además, ofrecéis un botiquín cultural para llevarlo a la práctica.

En 'Gladiator', Russel Crowe explica con maestría el valor de la fuerza interior en los momentos más difíciles de la vida. En 'El pianista', la historia del gueto de Varsovia durante el nazismo que cuenta Roman Polanski es un ejemplo de cómo vivió estoicamente una situación paralela en su Cracovia natal. El libro 'Meditaciones', de Marco Aurelio, ocupa las listas de los best sellers por sus reflexiones. En nuestro país, 'Siempre en pie', de Pepe García, es un buen referente.

¿Qué gano siendo Homo solver?

Ser un Homo solver significa empoderamiento, confianza y serenidad. Es una persona que toma mejores decisiones y su vida es, por tanto, más plena, significativa y feliz. Pero el viaje continúa de manera ininterrumpida, porque cada día plantea un desafío y un destino que pide ser explorado. En definitiva, el Homo solver es alguien que ha desarrollado inteligencia resolutiva.

¿Cómo podemos valorar si estamos cerca de ser un Homo solver o seguimos estancados en Homo sapiens?

Hay quince preguntas muy prácticas que nos hacen reflexionar: