Seguro que alguna vez te has parado a escuchar a tus hijos adolescentes hablando con sus amigos y has pensado que estaban usando otro idioma. Tranquilo, no estás solo. Le pasa hasta a Penélope Cruz, que ha reconocido que intenta adaptarse a las expresiones que usan los suyos, pero no cuela. El lenguaje ya no es solo comunicación para los más jóvenes, sino código de pertenencia, señal de identidad e incluso broma interna. Especialmente para los nacidos después de 2010, esa generación Alfa acostumbrada a hablar en memes, gestos y sonidos virales que para los adultos no es más que ruido blanco. Y justo en esa brecha generacional ha florecido una nueva expresión que lo resume todo: 'six seven' o '6-7'.

¿Qué significa esta expresión convertida en la palabra del año 2025 para Dictionary.com? Curiosamente, no tiene un significado único ni literal. Es más bien un código abierto, una muletilla que se lanza para dar a entender… bueno, casi cualquier cosa. Y ahí está la gracia, para desconcierto de los padres, irritación de los profesores y diversión de los jóvenes. Aún así, hay cierto consenso en que puede usarse para decir "más o menos", "depende", "ni una cosa ni otra" o simplemente porque suena graciosa. Una palabra comodín que se usa cuando algo no requiere explicación.

En cuanto al origen del '6-7', también hay varias posibilidades. Hay quien sostiene que viene de la canción 'Doot Doot (6 7)' del rapero Skrilla, donde se repite esa secuencia numérica. Pero también puede estar en el famoso vídeo del jugador de baloncesto Taylen Kinney, quien al calificar su café de Starbucks en una entrevista dijo “six… seven” moviendo las manos arriba y abajo, en un gesto tan exagerado como hipnótico.

Brain rot humor

Después TikTok hizo su magia habitual y empezaron a proliferar miles de vídeos de adolescentes, primero en EEUU y luego en el resto del mundo, repitiendo la expresión en clase, en el recreo o en tono burlón, acompañados del gesto. Según datos de dictionary.com, las búsquedas de 6-7 en Google aumentaron un 600% en los dos últimos meses. La expresión se había convertido ya parte del vocabulario de toda una generación que también disfruta irritando y confundiendo a sus mayores. Algunos jóvenes lo usan como respuesta para cualquier pregunta del tipo "¿Qué tal el colegio, hoy?".

Que no signifique nada es justamente el punto. El '6-7' no deja de ser un ejemplo más de lo que los expertos llaman 'brain rot humor' o humor absurdo de internet. Frases sin sentido que se hacen virales porque son raras, inesperadas o simplemente contagiosas. No se trata de comunicar nada concreto, sino de demostrar que se entiende y se comparte un código generacional. En realidad no está tan lejos de cuando los boomers y los gen X decimos 'guay', 'mola' o 'fetén', solo que ahora el significado importa menos que la actitud.

OK, boomer

La propia Penélope Cruz ha evidenciado ese 'gap generacional' compartiendo en sus redes cómo su hija menor, Luna, de 12 años, le decía "mamá, intentas acoplarte a la generación Alfa, pero no te sale bien". A lo que la oscarizada actriz le respondía con un poco de su propia medicina: "Six seveeeeeeeen". En realidad, intentar descifrar el '6-7' es como querer traducir un meme: si lo intentas pierde la gracia. Lo que importa es estar dentro del chiste, no entenderlo desde fuera.