Javier Sánchez Madrid, 01 NOV 2025 - 12:00h.

De la mano de estos divulgadores de la cultura pop, hacemos un glosario de nuevos términos que necesitas conocer para superar la barrera intergeneracional

En los tiempos actuales, las aplicaciones de traducción que llevamos todos en el móvil han hecho posible que nos podamos comunicar prácticamente con cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Pero aún queda un colectivo con el que los 'boomers' y los miembros de la Generación X tienen problemas para entenderse: sus hijos y sobrinos de la Generación Z y posteriores.

Los Prieto Flores, Borja y Natalia, pareja referente en la vida madrileña pop, creadores de la agencia Está Pasando -sí, la misma que montó la presentación del disco ‘Lux’ de Rosalía en Madrid- dedican buena parte de sus vidas a estar atentos a cualquier tendencia que pueda surgir y, de paso, a comunicarse con sus hijos adolescentes. Nadie mejor que ellos para descubrir qué demonios significan muchas de las expresiones más repetidas por los menores de 30 años.

'Bro'

Empecemos por el principio. No hay padre o madre que no haya escuchado esta palabreja en boca de sus hijos una y otra vez. "Tu hijo está todo el día diciendo esta palabra que no es más que la abreviación de 'brother' (hermano) y que ha sustituido al “tío” de toda la vida. Es la muletilla universal de los jóvenes de la Generación Z para dirigirse a sus amigos con familiaridad, cercanía y en un tono informal", cuentan los Prieto Flores. Hay testimonios de casos en los que incluso el ‘bro’ de turno ha ido dirigido hacia los padres…

Madre

Uno de los mayores peligros del vocabulario de la Generación Z es que muchas veces toman un término ya conocido y le cambian el significado… o al menos en parte. Pasa, por ejemplo, con la palabra "madre". Los Prieto Flores lo explican: “Lo utilizan para referirse a un referente al que se le identifica como portador de una verdad absoluta, una figura de autoridad moral cuyo juicio es tan incontestable como la sabiduría popular. Es alguien que tiene un criterio ejemplar porque al final de cuentas ‘nadie tiene más razón que una madre”.

Servir co*o (o servir, a secas)

Una de las expresiones que más chocan. No solo por la palabra malsonante que se emplea, sino porque para el profano en neovocabulario resulta poco menos que imposible desentrañar qué significa. Borja y Natalia nos lo aclaran: "Es una forma muy enfática y moderna de decir que alguien es fabuloso, imponente y lo está dando todo. Es un acto de empoderamiento lingüístico. Cuando alguien 'sirve' se convierte en una persona poderosa".

'Cringe'

Que los adultos en la sala hagan una prueba. Si utilizan alguna de las palabras desgranadas en este artículo para dar la réplica a su hijo adolescente provocarán a este último ‘cringe’. Garantizado. Pero, ¿qué es lo de ‘cringe’? “Es la palabra inglesa que se utiliza para expresar la intensa vergüenza ajena, incomodidad o el profundo bochorno que provoca un comportamiento o contenido ridículo”. Es decir, para no dar ‘cringe’ a nuestros hijos nada mejor que no decir ‘cringe’.

'Shippear'

Ojo, que esta tiene su miga. La palabra es un anglicismo que viene de ‘ship’, diminutivo de ‘relationship’ (relación). “Shippear' significa desear, apoyar o fantasear con que dos personas, ya sean personajes de ficción o figuras de la vida real (celebridades, ‘influencers’ o incluso amigos), establezcan o mantengan una relación romántica o de pareja”.

Divorciada

Otra palabra que induce a error. El vocabulario juvenil la ha resignificado y ser una “divorciada” ya no hace referencia a estado civil alguno, sino “a una persona desinhibida, vibrante y hedonista, que disfruta la vida plenamente y sin remordimientos ni ataduras. No se define por lo que la sociedad espera, sino por su libertad y autenticidad sin filtros”, definen Borja y Natalia.

'Girls maths'

Literalmente, “matemáticas de chicas”. Es un término que cobra todo el sentido en la sociedad hiperconsumista actual. “Es una tendencia viral en Tik Tok, donde la gente usa el término en tono humorístico para justificar compras impulsivas, creando una narrativa hilarante e ilógica que convierte el despilfarro en una ‘inversión”. Ejemplos de ‘girls maths’ son reflexiones como “si lo pago en efectivo no cuenta como gasto” o “cuando devuelves algo que has comprado, estás ganando dinero”.

'NPC'

Son las siglas de ‘non playable character’ (personaje no jugable, si lo traducimos), en referencia al mundo de los videojuegos. Identifica a esos personajes secundarios en la trama, que no pueden ser elegidos por el jugador y que directamente aparecen para hacer bulto. “Se utiliza para describir a la gente que no aporta nada, una persona genérica y aburrida, alguien sin alma y totalmente prescindible”, según Los Prieto Flores.

'Brain Rot'

Traducido literalmente como "cerebro podrido" o "podredumbre cerebral”, es un término que se utiliza dentro de la jerga de Internet “para identificar contenido digital trivial o absurdo y el estado de embotamiento mental que produce”, en palabras de Los Prieto Flores. Lo más curioso es que ha dado lugar a un fenómeno cultural y a personajes como Tralalero Tralala, un tiburón con zapatillas deportivas; Bombardiro Crocodilo, un cocodrilo con cuerpo de avión bombardero; o Ballerina Cappuccina, una bailarina con cabeza de taza de café. Serán personajes absurdos, pero tienen hasta su propio ‘merchandising’, así que es posible que aparezcan en las cartas a los Reyes Magos de más de un niño o prepúber estas navidades… El que avisa no es traidor.