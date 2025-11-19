Cuánto tiempo de noviazgo es recomendado antes de pensar en volver al altar: consejos para no repetir errores
Las relaciones son un mundo y cada una es diferente, pero hay ciertos consensos que aseguran un mayor éxito
Las relaciones de pareja atraviesan 5 fases: descubre en cuál estáis vosotros
MadridUn divorcio es una situación por la que nadie espera pasar cuando toma la decisión de casarse, pero en la mayoría de las situaciones, es la solución adecuada cuando una relación no funciona o deja de hacernos felices. Que esta relación no haya salido como esperábamos no quiere decir que debamos despedirnos del amor, de hecho no es raro volver a enamorarse y planificar con este nuevo amor una vida conjunta.
Es probable que incluso nos replanteemos volver a casarnos, pero ¿es esto una buena idea? ¿Hay algún consejo que se pueda seguir para evitar volver a cometer los mismos errores que la vez anterior? Sí que hay algunos tips que podemos tener en cuenta para intentar tomar mejores decisiones esta vez.
Cuánto tiempo de noviazgo es recomendado antes de pensar en volver al altar
Si nos dejamos llevar por el corazón, no hay un tiempo de noviazgo recomendado, quien siente que ha encontrado al amor de su vida y su sueño es casarse con esa persona, debería seguir su corazón. Es una decisión arriesgada, nadie nos asegura que el éxito o que la relación dure toda la vida, pero es una decisión personal en la que nadie puede meterse.
Si es la cabeza la que toma el mando puede que nos planteemos las cosas de otra manera, invitándonos a pasar juntos un tiempo prudencial que nos ayude a asegurarnos que nuestros sentimientos no son cosa de un día, que la pareja es lo suficientemente sólida como para superar momentos complicados o incluso rutinarios. Eso tampoco asegura nada, pero nos ayuda a tomar decisiones.
Según investigadores de la Universidad Emory, mantener el noviazgo durante uno o dos años reduce las probabilidades de divorcio, aunque el porcentaje era mejor para el amor si la relación duraba entre tres y cinco años antes de casarse.
Es importante no sentir que el matrimonio es una forma de reiniciar la relación, no sirve para cambiarla o para solucionarla, tampoco es buena idea casarse antes de conocerse bien, que es otro de los aspectos que señalaba el estudio citado. Un noviazgo que dura de dos a cinco años establecería el tiempo suficiente para determinar que la relación es estable, que ambos son compatibles en la convivencia y que se conocen lo suficiente como para dar el paso.
También suele señalarse que el enamoramiento en las mujeres suele durar de seis meses a tres años, mientras que en los hombres solo dura seis meses, por lo que esta podría ser otra referencia. Si nos dejamos llevar por las leyes, si el divorcio ha sido de mutuo acuerdo, no haría falta esperar nada, pero si no lo ha sido, lo mejor es esperar por lo menos tres meses después de la sentencia.
Conviene señalar que, incluso si las seguimos, puede que no resulte. Del mismo modo, puede que encontremos la felicidad eterna, incluso si se decide no hacer ni caso de estos consejos. Nadie conoce mejor su relación y sus circunstancias que uno mismo y son muchos los factores que pueden influir, por lo que lo mejor es siempre confiar en uno mismo, incluso cuando no es lo que queremos oír.