Arnaldo Otegi insta al Gobierno vasco a cumplir la ley y excarcelar a más de cien presos de ETA

Tras señalar que aún no sabe lo que el PSE "quiere hacer", ha recordado que la "exigencia" de EH Bildu y "mayoritariamente la de la sociedad vasca" es que "se aplique la ley" y, así, "más de 100 presos tendrían que estar ya saliendo en libertad no porque lo pide EH Bildu, sino porque lo dice su ley ".

"No esperamos otra cosa que la aplicación estricta de la ley. Que los derechos de nuestros presos, de nuestras presas, sean derechos garantizados. No porque tengamos una opinión favorable en términos partidistas de eso, sino porque eso también es convivencia, que tiene que entenderse en términos integrales", ha subrayado.

Preguntado por la apuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, por intentar conseguir que cuando los presos de ETA salgan de prisión lo hagan "admitiendo, no sólo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado ", Arnaldo Otegi ha insistido en que "no está en la ley".

De este modo, ha asegurado que "el problema no es que Bildu, o no sabemos quién, le prohíbe a GKS en este caso poner txonas, el problema es que los que ponen las txonas y los recintos festivos que están autogestionados por los movimientos populares no tienen una especial buena relación con este movimiento, fundamentalmente porque es un movimiento muy sectario, que considera que todo aquello que no se mueva alrededor de él es algo nocivo".