Mikel sufre cáncer y sus amigos le han creado un equipo de fútbol: “Hay que vivir el momento, hasta que un día no se pueda”

Cinco años después, Mikel confiesa que no ha vuelto a recuperar todo lo que aquel diagnóstico le arrebató de la noche a la mañana. Los tratamientos, las cirugías, las recaídas y las recuperaciones jalonan la biografía de este joven de 23 años que no quiere reducir toda su existencia a eso. De ahí que, con empeño, lograra sacarse los estudios que tuvo que aparcar por culpa de la enfermedad y también que haya vuelto a calzarse las botas de fútbol en el Indarbizi 17, un equipo de fútbol puesto en marcha por sus amigos y que “me da un respiro”, “no es volver a la vida normal, pero me ayuda”, admite.