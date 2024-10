Donostia suspende las cenas en la calle a los sin techo en el barrio de Egia por "el aumento de la delincuencia"

El PP ya había solicitado “hace un año” la prohibición de estas cenas, pero este pasado lunes, se desató la tensión durante una concentración no autorizada para protestar por esta iniciativa, en la que participaron concejales del PP . “Teníamos enfrente agitadores profesionales, los clásicos borrokas de toda la vida”, recuerda Corominas: “Imagino que muy pocos eran voluntarios de las cenas”.

En este sentido, Agus Rodríguez aclaraba que “nuestra actitud fue evitar la confrontación”. Así, en cuanto tuvieron conocimiento de que se iba a celebrar una protesta “mostramos al ayuntamiento nuestra preocupación y adelantamos una hora el reparto de las cenas ”. Por lo que, “a la hora de la confrontación no había ningún voluntario ni persona usuaria ”, matiza.

Las cenas no tienen la culpa, y el aumento de la delincuencia, “en absoluto, tiene que ver con el reparto de comida”, porque efectivamente hay personas que van “a cenar por necesidad”, aunque en la zona se juntan una serie personas que generan situaciones de inseguridad. En este sentido, Ibabe recalcaba que “ hay una queja ciudadana que es absolutamente lógica , que está contrastada con los datos que manejamos en materia de actividad delictiva y esa la razón de esta decisión. Es así de simple y así de claro”. Datos que elevan a 600 las actuaciones policiales en la zona durante el primer semestre de 2024.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Donostia, Borja Corominas, no entiende “cómo la ciudad puede permitir que la gente se pelee por comer. Tiene que hacerse organizado”, así recuerda que hace un año su partido ya pidió que se prohibieran “porque no creemos que se tengan que dar en la calle”, “no tiene sentido dar de comer y luego dejar que malvivan en la calle”. Corominas decía que “yo no quiero prohibir que la gente cene, sino que se prohíban ese tipo de cenas sin control sanitario, de servicios sociales y policía municipal”.