Lander, el joven vasco que huyó de Israel y ahora trabaja como bailarín en un crucero: “Lo pasé mal, no quiero volver”

Lander que, cuando se marchó de Israel, no descartaba volver algún día, “nuestros jefes nos han dado días para regresar a nuestros países y cuando se normalice la situación nos avisarán para volver si es lo que queremos”, decía entonces, 12 meses después tiene claro que “lo pasé muy mal y no quiero volver” . “Está descartadísima la posibilidad de volver”, zanja.

El bailarín vasco ha cambiado definitivamente de escenario, pero su rutina diaria siguen siendo las clases, los ensayos y las actuaciones. Su trabajo actual le permite aunar sus dos grandes pasiones: la danza y viajar. “Por ahora me encantaría seguir aquí porque me permite conocer mundo haciendo lo que más quiero”. Lander, al que se le termina ya el contrato, está a punto de quedarse durante “un par de meses” en tierra firme, en su Donostia natal. Una estancia que espera no prolongar demasiado, ya que “en casa me aburro”.