La Justicia gallega cierra de forma definitiva el crimen de Déborah Fernández: homicidio sin culpable

Parece el guion de una película pero no lo es; el crimen de Déborah Fernández-Cervera Neira, que mantuvo en vilo a toda la ciudad de Vigo durante 22 años (desde que su cadáver apareció en una cuneta cuidadosamente preparado), se ha cerrado definitivamente sin esclarecer y sin culpables.

Desde el mismo momento en que la autopsia no halló signos de violencia y apuntó a una posible muerte natural (aunque dejó abierta la posibilidad de una asfixia que no dejó rastro), todo fueron especulaciones, hasta que el juzgado de Tui archivó el caso por falta de pruebas un lustro después.

Pero la mayoría de los testigos llamados a declarar pasadas casi dos décadas, no se acordaban de nada, o no se querían acordar porque incluso una interrogada aseguró haber conducido aquella noche hasta el campo de futbol en el que entrenaba el exnovio de Déborah y resultó que en aquella época no tenía ni carné.