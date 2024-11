Un acusado del crimen de Samuel Luiz afirmó tras la paliza mortal que se les fue "de las manos"

"Dijo que fuera culpa de Diego, que él estaba allí con ellos, que no había participado". "Que empezó algo por la novia de Diego, que fueron a por ellos y todos se juntaron", ha expuesto sobre el procesado que, según las acusaciones y testigos, inició la agresión.

Esto para contestar luego "no me acuerdo" cuando el abogado de Kaio le preguntó si también le había dicho que él "separó", algo que un policía que declaró en relación al visionado de las imágenes de ese día descartó en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña.

"Hay manifestaciones de que la patada llega a impactar en Samuel", ha señalado para descartar que el quinto acusado, Alejandro M.R., se desvinculase en algún momento del grupo en el recorrido por el paseo marítimo, donde, en distintos puntos, continuó la disputa. Este, en su declaración, dijo que también buscó separar y que se marchó cuando vio que no podía hacer "nada".

En alguna de sus conversaciones, este otro acusado afirmó que vio al fallecido en el suelo, pero que no hizo nada. En otra, manifestó "se pasaron mucho", ratificó este agente, que declaró que de ambos hay conversaciones en las que dicen que como no tienen antecedentes no les va a reconocer la Policía.