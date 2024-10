El vídeo musical de los acusados de asesinar a Samuel Luiz con expresiones como "maricas de m...."

Uno de ellos ha confirmado que "no se observa una intoxicación etílica o un consumo que pueda hacer que se caigan o tropiecen", ha dicho sobre el momento en que los acusados estaban en el reservado de un local de ocio, en cuyo exterior se produjo, según las acusaciones, la primera agresión a Samuel.

Respecto al volcado del teléfono de Kaio A.S.C., el agente ha indicado que, tras la agresión, "hay una repetición de llamadas". Concretamente más de 20, según ha precisado la fiscal sobre el contenido de la investigación. "Kaio trataba de buscar gente que le secundase en la idea de lavar su imagen", ha apuntado. También ha ratificado conversaciones posteriores tras los hechos con los acusados y mensajes en redes sociales como: "No tengo nada que ver, las grabaciones me darán la razón de todo lo que digo. No soy homófobo y mucho menos asesino".