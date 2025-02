David tiene importantes daños en su coche, con el parabrisas completamente destrozado, la parrilla delantera dañada y un golpe lateral. Compró su vehículo el pasado diciembre por 3.000 euros y los daños ahora mismo ascienden a más de 2.000 euros, una cifra que no puede afrontar, ya que tiene un seguro básico que no le cubre estos daños. Además, al no poder usar su coche, no puede desplazarse a Porriño donde trabajaba y por ello ha perdido su empleo. Este conductor reclama más seguridad y que se instalen cámaras en la autopista ya que como recuerda aún asustado “pudo haber sido fatal”.