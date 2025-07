Yolanda Menadas 08 JUL 2025 - 06:00h.

La Ribeira Sacra es un destino para los que buscan un turismo tranquilo, desconectado y con encanto

Lo que en otras partes de España podría haber sido motivo de quejas, en Galicia se entiende con naturalidad

Compartir







OurenseLo que empezó como una escapada romántica a la Ribeira Sacra acabó convirtiéndose en uno de los vídeos virales del momento. Una pareja de Albacete —usuarios de TikTok bajo el nombre de @pascualelsuper— compartió su experiencia al llegar a su alojamiento rural en Ourense… y descubrir que su habitación tenía unas vistas de muerte: justo al cementerio del pueblo.

En el vídeo, que ya acumula más de seis millones de visualizaciones, la pareja muestra la ventana de su cuarto rural con tono de humor: “Paz absoluta. No se escucha ni un alma… literal”. Las risas no tardaron en invadir los comentarios, con frases como "con vista al más allá", "Tranquilidad garantizada y si hay ruido se quita con un rosario y un padre nuestro" o "tenéis Wi-fi? No, tenemos Wi-ja".

PUEDE INTERESARTE El momento viral que arrasa en la Red en el que un perro protege y arropa a su dueña mientras ella duerme

M ás allá del susto inicial, la pareja se lo tomó con mucha filosofía. "Lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar", decía Pascual en el vídeo. "Primera noche en una especie de monasterio en el Concello de la Rivera Sacra (Orense). Ahora entiendo porqué la reserva no es reembolsable. Un 10 en tranquilidad", escribió en el comentario que acompaña el vídeo.

Una estampa muy gallega

Lo que en otras partes de España podría haber sido motivo de quejas, en Galicia se entiende con naturalidad. De hecho, un vecino del pueblo intervino en el vídeo para aclarar que la casa está “bendecida” y que tener cerca un cementerio no solo no da mala suerte, sino que es símbolo de protección. “Aquí convivimos con nuestros difuntos, nos cuidan desde el otro lado”, explicaba con ese humor tan gallego que mezcla respeto, retranca y mucha sabiduría popular.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Turismo rural con toque... espiritual

La Ribeira Sacra es uno de los destinos más hermosos de Galicia, y cada vez más visitantes buscan allí un turismo tranquilo, desconectado y con encanto. Esta historia, con su inesperado giro tenebroso, ha puesto el foco en los alojamientos rurales menos convencionales y en la importancia de mirar por la ventana antes de reservar.

Eso sí, si lo que buscas es silencio, tranquilidad y una estancia sin ruidos… probablemente no haya nada más fiable que tener como vecinos a quienes ya descansan en paz.