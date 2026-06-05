El hombre, divorciado desde hace 10 años, solicitó la eliminación del pago al considerar a sus hijos suficientemente mayores

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La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación presentado por un padre divorciado que solicitaba que le eximieran del pago de la pensión alimenticia a sus hijos de 26, 27 y 29 años. De este modo, el hombre deberá seguir abonando la pensión a sus tres primogénitos.

Tal y como informa ‘La Voz de Galicia’, la causa tiene su origen en una demanda presentada por el padre que solicitó la eliminación de la pensión compensatoria por alimentos a favor de sus hijos, que venía satisfaciendo desde que se un juzgado confirmó el divorcio, hace ahora 10 años.

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Según la sentencia de la Audiencia Provincial, recogida por el citado medio, el padre inició los trámites porque consideraba que sus hijos ya eran los suficientemente mayores para no depender de la pensión de alimentos.

Uno de los hijos estaría trabajando y "no preparando una oposición en una academia"

Además, en el caso de uno de ellos, alegó que hubo “mala fe” porque, según él, estaba trabajando en una empresa y era “falso que estuviera preparando una oposición en una academia”.

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También argumentó que su exmujer residía en casa de un familiar, por lo no que no asumiría el total de los gastos que él debía satisfacer. Un juzgado de Corcubión desestimó, en primera instancia, la demanda al considerar que la extinción de la prestación no cesa cuando un hijo alcanza la mayoría de edad, sino cuando adquiere cierta estabilidad económica, laboral y social.

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Tampoco quedó acreditada “la mala fe” argumentada por el padre en relación a uno de los jóvenes. Contra este primer fallo, el padre presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que fue desestimado.