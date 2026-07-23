La superficie forestal quemada en España roza las 125.000 hectáreas, el triple que en 2025

Los incendios de La Mierla, Selas y Almorox se encuentran en fase de estabilización y evolucionan favorablemente

Compartir







Todos los países mediterráneos se están viendo afectados por incendios extremos, con evacuaciones masivas. Desde Turquía, hasta Argelia. En este último, la falta de medios lleva a los vecinos a apagar las llamas con sus propias manos, para intentar salvar sus casas y sus cultivos

Contra las llamas se ponen en peligro para salvar sus propiedades o para huir por las arriesgadas carreteras. El fuego ha destruido 150 casas en la provincia oriental argelina de Annaba, epicentro ahora mismo de esta ola de incendios que se ha cobrado seis muertos y que mantiene 40 focos activos.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Almorox en Toledo pasa a nivel 2 y llega a Madrid

Las llamas devoran gran parte del Mediterráneo

Las llamas ha devorado también varias viviendas en el suroeste de Turquía y casi engullen varias poblaciones de Sicilia. En Francia, el fuego es también ese monstruo con varias cabezas que ha abierto un nuevo frente en el departamento de Gironda en la costa atlántica. 18.000 personas tienen orden de desalojo y más 700 bomberos se enfrentan a fenómenos como ese tornado de fuego.

Las mismas autoridades explicaron que los incendios que aún siguen activos se extiende considerables recursos humanos y materiales, con apoyo aéreo y terrestre que incluye aeronaves y helicópteros especializados, con el objetivo de contener los incendios e impedir su propagación a los núcleos de población y las zonas forestales adyacentes.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Guadalajara sigue inestabilizado

Hay preocupación también en Italia, en Sicilia. Allí las altas temperaturas son un gran impedimento a la hora de luchar contra un fuego que ha dejado 50 hogares sin electricidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La situación en España

Aquí en España, la superficie forestal quemada en lo que va de año se acerca ya a las 125.000 hectáreas, más del triple que en el mismo periodo de 2025, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

La extensión arrasada por el fuego hasta el 22 de julio se sitúa en 124.969 hectáreas, frente a las 35.270 hectáreas en la misma fecha del año pasado. La cifra facilitada ayer por el EFFIS era de 119.458 hectáreas, pero el sistema suele actualizar los datos en los días posteriores al cierre de la semana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según esos datos actualizados, la última semana analizada (del 16 al 22 de julio) se quemaron 43.337 hectáreas. Esta cifra es la más alta del año y cuadruplica la registrada en la misma semana de 2025 (10.049 hectáreas).

Este año, el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, el segundo más extenso desde que hay registros, ha disparado la superficie quemada. También han destacado por su tamaño los fuegos de la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza) y de Los Gallardos (Almería).