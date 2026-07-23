El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a insistir en su inocencia y su “nulo papel” en el rescate a la aerolínea Plus Ultra

Las hijas de Zapatero, en el punto de mira del juez tras la confesión de Julito Martínez

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MadridEl expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a insistir en su inocencia y su “nulo papel” en el rescate a la aerolínea Plus Ultra en el marco de la primera entrevista que ha concedido tras su imputación y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

En declaraciones en el programa ‘Mañaneros 360’ de TVE, y ante el periodista Javier Ruiz, el expresidente socialista ha subrayado: “No he hablado con ninguna comunidad offshore en mi vida”, al tiempo en que ha asegurado que “siempre” ha respetado la legalidad. “No me he corrompido, en absoluto”, ha apostillado.

José Luis Rodríguez Zapatero reafirma que no habló “con nadie” del rescate de Plus Ultra

“Hay mucha gente, muchos compañeros, compañeras, amigos del partido que me han apoyado y que quieren, lógicamente, más explicaciones. Si tengo que graduar ese proceso, debo decir que no voy a pedir un acto de fe a toda la gente que me aprecia, a los ciudadanos que me han dado respaldo tantas veces. No les voy a pedir un acto de fe, les voy a hablar de los hechos, de las reglas del procedimiento penal y de lo que hice y no hice”, ha iniciado, antes de hablar directamente, y en primer lugar, del rescate de Plus Ultra.

“Lo he reafirmado muchas veces: no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del Gobierno, con ninguna autoridad pública. No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por lo tanto, a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace quedan en entredicho”, ha subrayado.

“Otro de los elementos que aparecen en el auto de imputación es que yo daba directrices para quedar sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore, y esto es un elemento importante de la investigación, en la que me ampara la presunción de inocencia, por supuesto, procesal y extraprocesal”, ha recalcado, lamentando que, “como se ha filtrado tanto, hay mucho juicio paralelo”.

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Zapatero y las confesiones de Julio Martínez

Preguntado por las recientes confesiones de su amigo Julio Martínez, quien literalmente ha asegurado que no tenía “ninguna posibilidad de obtener nada” por sí mismo, “mucho menos financiación pública o privada”, asegurando que era él, –el propio Zapatero–, quien “marcaba los pasos a seguir”, el expresidente socialista ha contestado sin ahondar en ello: “Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en la creación de sociedades offshore y, por supuesto, en la de ninguna actuación en la que ni yo me ofreciera ni me ofrecieran ni interviniera nada para una acción ilícita del rescate de Plus Ultra. No entro en la estrategia de defensa. Cada imputado tiene su estrategia de defensa y yo no voy a entrar. Yo entro en los hechos que yo conozco; lo que no he hecho y de lo que lógicamente me estoy defendiendo con una convicción plena y absoluta en este caso”, ha defendido.

Respecto a los hechos que Martínez relata, apuntando que él, –Zapatero–, traía clientes y dirigía la empresa y no era parte del accionariado, pero sí la cabeza de ese grupo, el expresidente ha contestado: “Es evidente que esa consultora… los clientes sabían, lógicamente, podían entender, que el consultor era yo, y eso era un elemento de relación, pero todo mi trabajo en el análisis relevante fue eso: de consultoría, de asesoramiento. Yo nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes. Eso es evidente, está claro, ya se ha hecho público y, por tanto, me remito a lo que he dicho y lo que reafirmo hoy: un trabajo de consultoría. Por cierto, un trabajo de consultoría, como no, declarado al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas con mi nombre y apellidos”, ha apostillado.

Más allá, sobre si se siente traicionado por Julio Martínez, ha contestado: “Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa. Es evidente que es una amistad de hace años. No va conmigo ni con mi código de conducta afectar las relaciones humanas y hay que separarlo de lo que es un proceso judicial donde él está como investigado, yo también, y cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa, pero desde luego no va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo”.

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“Decir que yo daba instrucciones para crear una sociedad offshore… No sé, es como decir que he dado instrucciones para ‘quiero ir a la luna’, más o menos. Es absolutamente una invención, y es un elemento de cargo que se me imputa: una invención, un error. Yo no voy a juzgar ni el trabajo de la Policía, ni el trabajo del juez, no me corresponde, pero evidentemente los hechos son los que son, y quien acusa tiene que probar”.

“No he hablado con una sociedad offshore en mi vida. Ni con Julio Martínez ni con nadie”, ha insistido.

José Luis Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas, What The Fav

Por otro lado, sobre la investigación que rodea a sus hijas, ha negado que 'Análisis Relevante' fuese una sociedad para canalizar y desviar fondos a sus hijas y él, apuntando que "es una consultora" con la que sus hijas "han trabajado, igual que con otros clientes".

"Yo no voy a hablar por What The Fav. Tiene que hablar por ella misma, y en el procedimiento judicial se va a sustanciar y punto", ha enfatizado, negando de forma taxativa que las haya usado con fines ilícitos.

"Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor", ha dicho, reprochando la pregunta al respecto.

Finalmente, sobre el dinero que, según detalló Julio Martínez el pasado martes en la Audiencia Nacional, han recibido sus hijas por trabajos que no realizaban, el expresidente ha aseverado que Martínez "las debe revisar" y que sus hijas "van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos, toda su tarea y todos sus contratos".