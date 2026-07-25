Protección Civil prevé evolución más favorable de incendio de Madrid por cambio de viento

Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión para este sábado de la zona del incendio de Madrid es "más favorable", ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10:00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.

Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00.

Por el momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición.