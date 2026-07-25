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Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada
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Son ya más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.
Mientras, los equipos de extinción continúan los trabajos para tratar de controlar la situación.
Protección Civil prevé evolución más favorable de incendio de Madrid por cambio de viento
Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión para este sábado de la zona del incendio de Madrid es "más favorable", ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10:00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.
Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00.
Por el momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición.
Ya son 60.000 las personas afectadas
La jornada de ayer cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.
La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.
Las labores de extinción en Madrid siguen durante la noche y esperan evolución del viento
Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas.
El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.