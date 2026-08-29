Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 13:11h.

La Policía alertó de la desaparición de Alfonso Santos Pereira, un vecino de 76 años de Moaña que finalmente ha sido encontrado sin vida

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La Policía alertó de la desaparición de Alfonso Santos Pereira, un vecino de 76 años de Moaña que finalmente ha sido encontrado sin vida después de estar en paradero desconocido desde el pasado jueves. Ha sido encontrado en el interior de su vehículo, en el barrio moañés de O Rosal.

El cadáver fue visto sobre las nueve de la mañana en el Pazo del Rosal, lo que provocó la movilización inmediata de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, que han mantenido un amplio despliegue en la zona donde fue localizado el vehículo con el objetivo de llevar a cabo las diligencias pertinentes.

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La desaparición del fallecido fue reportada a los agentes el pasado jueves, generando una gran preocupación entre los familiares y seres queridos, quienes fueron los encargados de difundir la petición de colaboración ciudadana.

Abren una investigación

Tanto la Policía Local como el Concello de Moaña han confirmado que han desactivado el operativo de búsqueda que habían iniciado cuando los familiares alertaron de su desaparición. Además, han trasladado el pésame a la familia y amistades del fallecido, también han querido agradecer públicamente la implicación de los ciudadanos en las labores de rastreo y en la difusión del mensaje.

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Las autoridades han decidido abrir una investigación para determinar las causas del fallecimiento del hombre. Los agentes ya se encuentran recabando pruebas, tanto dentro como en las inmediaciones donde fue encontrado el vehículo. Por su parte, la familia se encuentra rota por la pérdida de Alfonso.

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Según confirmaron fuentes del Ayuntamiento, la última vez que se le vio con vida fue cuando se marchó se du casa en su coche, un Renault Clio de color rojo, donde finalmente los agentes le encontraron muerto. Sin embargo, no han querido confirmar si el coche habría sufrido algún tipo de accidente por el cual perdió la vida el desaparecido.