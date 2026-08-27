Las autoridades italianas han suspendido la búsqueda de Juan José Mutilba, el empresario español desaparecido en el mar

Los requisitos para que continúe la búsqueda del empresario burgalés desaparecido en aguas italianas, según su familia: "Es la única esperanza"

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Las autoridades italianas han suspendido la búsqueda del empresario burgalés Juan José Mutilba desaparecido tras caer de su barco en el mar Jónico entre la costa de Sicilia (Italia) y Grecia, según ha confirmado este jueves la familia.

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Según ha explicado su hijo Sergio en declaraciones a la Agencia EFE, Salvamento Marítimo español les ha comunicado esta tarde que las autoridades italianas han suspendido de manera definitiva las tareas de búsqueda, tras prolongarlas durante unos días, lo que ha atribuido a la presión mediática.

La familia ha echado de menos más apoyo en la búsqueda

También ha recordado que su tía Nuria, hermana de su padre, se desplazó hasta la ciudad siciliana de Siracusa, donde el pasado martes las autoridades italianas le confirmaron que el protocolo de búsqueda permanecía activo y que iban a peinar la zona hasta cinco veces al día.

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Del mismo modo, ha mantenido un contacto estrecho con el Consulado de España en Roma y fue ella la primera persona que recibió la noticia de que se suspendía la búsqueda.

"La única solución que tendríamos es intentar que las autoridades españolas de verdad nos echen un cable para que sigan unos días más la búsqueda", ha reconocido el hijo del empresario, que ha lamentado que el Gobierno español "no haya hecho más".

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En concreto, ha echado en falta más apoyo para la familia, especialmente para su madre, que fue testigo del accidente.

Un accidente de pesca

El empresario Juan José Mutilba salió en su embarcación junto a su mujer el lunes 17 de agosto desde Siracusa (Italia) con destino a la ciudad de Pilos, en Grecia. La desaparición se produjo el martes, cuando cayó de su barco tras pescar un atún y resbalar con la sangre, según ha explicado la familia.

Según explicó la familia, la mujer del empresario "no supo reaccionar" en el momento, intentó llamar a emergencias pero no había cobertura y el barco fue alejándose del lugar.

El viernes 21, consiguió cobertura y habló con un amigo de la familia, quien avisó a Salvamento Marítimo de España, y ellos a Italia y Grecia.

La Guardia Costera italiana informó de que el dispositivo ha contado con aeronaves propias y la colaboración de buques mercantes que transitan en la zona.

La búsqueda ha estado coordinada por el Subcentro de Rescate Marítimo de la Guardia Costera de Reggio Calabria (sur de Italia) y se circunscribe a la zona identificada a partir de la última señal del buque, en el mar Jónico, "a una distancia aproximada de 120 millas náuticas al sureste de Capo Spartivento".