La Guardia Civil espera el análisis forense para determinar que el cuerpo es el del hombre al que se buscaba

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Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el pantano de Bellús (Valencia), mientras se buscaba a un hombre que estaba desaparecido, desde este jueves. según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Las pruebas forenses determinarán de si se trata de la misma persona.

Las mismas fuentes han explicado que la identificación del cadáver determinará si corresponde al de un hombre mayor vecino de Bellús que se buscaba tras la denuncia de la familia. Este hombre fue visto por última vez a el pasado jueves, a las 9 de la mañana cuando salió a caminar.

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Un amplio dispositivo de servicios de emergencias, incluidos drones y medios aéreos, ha llevado a cabo desde la tarde de este jueves la búsqueda del desaparecido en la zona del pantano de Bellús, entre los municipios de Bellús y Benigànim, en la comarca de la Vall d'Albaida.

Siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de bomberos de Valencia, la unidad de drones del servicio de bomberos forestales de la Generalitat, medios aéreos de la Administración autonómica, la Guardia Civil y un agente medioambiental de la Conselleria de Medio Ambiente han participado en esta búsqueda.

También se había movilizado Policía Local, el Grupo Especial de Rescate en Altura del Consorcio provincial de bomberos y seis componentes de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias IAE Rescue.