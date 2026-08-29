Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 13:56h.

La exconcejala y portavoz del PP ha fallecido a los 58 años tras luchar contra una enfermedad que no han querido especificar

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María Pardo Valdés, concejala de Urbanismo en Santiago de Compostela y portavoz del Partido Popular entre los años 2011 y 2014, ha fallecido a los 58 años este sábado tras luchar durante un tiempo contra una grave enfermedad que complicó su estado de salud durante los últimos días.

Según ha confirmado ‘La Voz de Galicia’, el fallecimiento se produjo durante la madrugada de este sábado, dejando a una familia rota por su pérdida. La exconcejala estaba casada con Isidro Parga Menéndez-Manjón y tenía tres hijos. Era natural de Santiago y se licenció en la universidad como Procuradora, además de ocupar el cargo de directora ejecutiva de Administración de Mindata, una empresa vinculada al desarrollo de la IA.

Mañana se realizará su entierro en Lugo, de donde es su familia paterna. Será a las cuatro de la tarde en el cementerio de Rábade y también será velada en la misma localidad. Su madre es originaria de la Costa da Morte y está emparentada con los Parga Pondal, familia del autor del himno gallego.

Varios puntos importantes que marcaron su trayectoria política

Aunque su vida profesional quedó aparcada durante algunos años que ejerció de concejala en el Ayuntamiento de Santiago cuando asumió las competencias de Urbanismo, Vivienda, Rehabilitación y Ciudad Histórica, fue la ‘operación Pokemon’ la que terminó con su carrera como política tras ser condenada a nueve años de inhabilitación en marzo de 2015, aunque finalmente la Audiencia Provincial de A Coruña revocó la condena y los absolvió a todos.

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Una de las cosas que tuvo que afrontar como política fue el grave accidente del Alvia en Angrois que acabó con la vida de cientos de personas, siendo una pieza fundamental en las labores de coordinación durante esos fatídicos días. Además, como responsable de Urbanismo, impulsó proyectos de remodelación y modernización de los espacios públicos.