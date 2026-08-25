Donald Trump ha lamentado la muerte de Dolly Parton y ha decretado luto en su honor: "El mundo te quiere"

Las últimas declaraciones de Dolly Parton tres días antes de su muerte: "Estoy lidiando con problemas de salud a los que no presté atención"

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La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

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"Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia", dijo Seaver en un comunicado oficial en el que habla en nombre de la familia.

Luto nacional decretado por Trump

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer.

Nada más conocerse la noticia del fallecimiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un comunicado en el que lamentaba la muerte de la artista a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

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"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió en Truth Social.

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El mandatario informó que en su honor ordenó "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 18:00 (22:00 GMT)". "¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere", aseguró Trump.

Las últimas declaraciones de Dolly Parton

Precisamente, el estado de salud de la intérprete preocupaba a sus seguidores hace tan solo unos meses cuando cancelaba su residencia en Las Vegas y dejaba de asistir a eventos por problemas de salud. Sin embargo, hace tan solo tres días la misma cantante se apresuró a desmentir los rumores que apuntaban a un empeoramiento de su estado de salud. En unas declaraciones a la revista 'People', la intérprete aseguró que seguía activa mientras se recuperaba y trabajaba en nuevas maneras de llevar su música a sus seguidores.

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo este pasado viernes la cantante y compositora de 80 años a la revista 'People', en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La intérprete de ‘Jolene’ recordaba que no era la primera vez que había pasado "por momentos difíciles de salud" pero que en una época "de actividad constante las 24 horas y redes sociales, todo se magnifica de una manera que no ocurría hace años".

"Solía bromear diciendo que era la ‘reina de los tabloides’, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la ‘reina de las redes sociales’! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", indicaba. Adelantó que ella y su equipo estaban colaborando con empresas que creaban "actuaciones con avatares", en un proyecto que se encuentra en sus "primeras fases de desarrollo".