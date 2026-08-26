Sus compañeros de El Españaol lo definen como "un profesional íntegro y honesto"

Muere el periodista Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid, a los 67 años

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El periodista Álvaro de la Paz, redactor de El Español de Castilla-La Mancha, ha fallecido este martes a los 40 años, según ha informado este medio de comunicación.

Álvaro de la Paz era Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Profesorado por la Universidad de Castilla-La Mancha, Álvaro de la Paz compaginó su labor en distintos medios de comunicación con la docencia y ejerció como profesor en distintos centros de la provincia de Toledo.

Comenzó su trayectoria periodística en 2013 colaborando con grandes cabeceras nacionales y, a partir de ahí, se especializó en información local, económica e institucional.

Antes de su llegada a El Español de Castilla-La Mancha, desarrolló su carrera en La Tribuna de Toledo y también colaboraba como analista político en Cadena SER Castilla-La Mancha.

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El presidente regional, Emiliano García-Page, se ha mostrado "profundamente consternado" tras conocer el fallecimiento del periodista toledano, natural de Esquivias y vecino de Illescas.

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"Se va demasiado pronto un gran profesional, que ha dejado huella en su paso por elespañolclm", ha publicado García-Page en su perfil de la red social X.

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El presidente de Castilla-La Mancha ha trasladado su cariño a la familia, compañeros y amigos del periodista "en estos momentos de tanto dolor".