Raquel Noya Pontevedra, 30 AGO 2026 - 05:29h.

La empresa tecnológica nacida en Vigo, desarrolla una solución que convierte el teléfono móvil en una llave digital para abrir, cerrar y controlar el acceso a un vehículo

Impulsado por el emprendedor vigués Yago Núñez-Torrón, de 20 años, el proyecto se encuentra en fase de validación y busca facilitar también la gestión de flotas

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Hoy en día, el móvil nos sirve para prácticamente realizar todo tipo de tareas: pagar en tiendas, hacer una transferencia, pedir un taxi, comprar entradas, reservar un viaje, consultar una cita médica, hacer la compra, trabajar o incluso abrir la puerta de casa. Funciones a las que ahora se suma una más: abrir y cerrar el coche sin necesidad de llevar una llave física. Una empresa tecnológica nacida en Vigo quiere añadir una función más: utilizar el teléfono para abrir y cerrar el coche, sin necesidad de llevar una llave física.

La propuesta viene de la mano de CarOpening, una empresa tecnológica nacida en Vigo y está impulsada por Yago Núñez-Torrón Cerdeira, un joven de 20 años que ha desarrollado una versión funcional de esta tecnología. El proyecto, que todavía está en fase de validación, tiene un objetivo claro: convertir el móvil en una llave digital capaz no solo de abrir y cerrar el vehículo, sino también de controlar quién puede acceder a él y cuándo.

El móvil sustituye a la llave

El funcionamiento es sencillo sobre el papel. Una aplicación instalada en el teléfono se comunica mediante Bluetooth con un dispositivo que se instala en el mecanismo de cierre del vehículo. La colocación se realizaría en talleres especializados. A partir de ahí, el teléfono se convierte en una llave digital permitiendo que el usuario pueda abrir y cerrar el coche desde la aplicación y comprobar en tiempo real si permanece abierto o cerrado.

Pero la propuesta pretende ir un paso más allá. También permite compartir temporalmente el acceso al vehículo con otras personas, sin necesidad de prestar una llave física. El propietario decide quién puede utilizar el coche y durante cuánto tiempo.

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La aplicación incorpora además la posibilidad de localizar el vehículo y consultar su historial de accesos, de manera que quede registrado quién ha entrado en él. “Actualmente, contamos con una versión funcional, en fase de validación técnica y mejora”, explica Yago Núñez-Torrón en la prensa local, donde subraya que el objetivo es llegar al mercado cuando el sistema alcance los niveles de exigencia que se han marcado.

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Una solución pensada también para las flotas

La propuesta busca responder a un problema especialmente presente en la gestión de flotas de vehículos, donde varias personas pueden necesitar acceder al mismo coche y el control de las llaves físicas puede convertirse en un quebradero de cabeza. La pérdida de llaves, la dificultad para compartirlas o no saber quién ha utilizado un vehículo son algunos de los problemas que CarOpening pretende simplificar mediante una solución digital.

Según las previsiones del proyecto, la tecnología podría mejorar un 30 % la seguridad de acceso, reducir un 40 % la pérdida de llaves y aumentar un 25 % la eficiencia operativa de las flotas. De momento, sin embargo, son objetivos vinculados al desarrollo de la tecnología y el producto todavía no está disponible en el mercado.

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Vigo como punto de partida

El siguiente paso para CarOpening estará en StartTIC, la futura incubadora de alta tecnología impulsada por la Zona Franca de Vigo en López Mora. El proyecto encara allí una fase que Yago considera decisiva: pasar del desarrollo tecnológico a las pruebas en escenarios reales y preparar su llegada al mercado. “Es el paso de tener un producto desarrollado a validarlo en pruebas reales y prepararlo para el mercado”, explica su precursor.

Para el joven emprendedor, instalarse en este ecosistema puede facilitar además nuevas colaboraciones y acelerar el desarrollo del producto. Su intención es que el proyecto crezca desde Vigo antes de dar el salto al resto de Galicia, posteriormente a España y, a más largo plazo, a otros mercados internacionales.

El ecosistema de la automoción, una oportunidad

El proyecto mira también hacia el entorno industrial de Vigo, donde el peso de la automoción convierte a la ciudad en un escenario especialmente atractivo para una tecnología relacionada con el acceso y la gestión de vehículos.

“En el ámbito de la movilidad, Vigo cuenta con un entorno especialmente interesante por el peso de la industria de la automoción”, señala Yago en la cabecera local. CarOpening cuenta actualmente con colaboradores externos para las áreas técnicas y de asesoramiento. La incorporación de nuevos perfiles dependerá de los próximos hitos y de la evolución del proyecto.