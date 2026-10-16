Raquel Noya A Coruña, 16 OCT 2026 - 19:30h.

Se trata del ensayo clínico Combogal, que busca determinar si una sola inyección ofrece mejores resultados clínicos que administrar dos vacunas por separado

Galicia prevé reunir a 110.000 voluntarios para analizar la protección frente a las infecciones respiratorias y reducir las complicaciones en mayores de 65 años

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Una sola inyección para protegerse frente a la gripe y al covid. Es la estrategia que se va a llevar a cabo en Galicia para comprobar si mejora los resultados de hacerlo por separado y reducir las complicaciones de las personas mayores de 65 años. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) comenzará este sábado, 17 de octubre, a recibir a los primeros 700 voluntarios convocados para participar en el ensayo clínico Combogal, que prevé convocar a más de 100.000 personas en total.

Según publica La Voz de Galicia, los participantes están citados a lo largo de la jornada, entre las 9:00 y las 20:00 horas, en la zona de consultas integradas de la cuarta planta del edificio central del hospital. La convocatoria forma parte de un estudio que pretende determinar si una vacuna combinada puede mejorar la protección de las personas mayores frente a las infecciones respiratorias.

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La iniciativa continuará durante los próximos fines de semana. Para el sábado 24 y el domingo 25 de octubre está previsto citar a otros 2.000 vecinos del área sanitaria coruñesa, dentro de un calendario que se prolongará durante cinco fines de semana.

¿En qué consiste el ensayo de la vacuna combinada?

El objetivo de Combogal es comparar los resultados de una única inyección que combina la protección frente a la gripe y al covid con los de administrar ambas vacunas por separado. Los participantes se distribuirán aleatoriamente en dos grupos: uno recibirá la formulación combinada y el otro, una vacuna antigripal de alta dosis y otra frente al covid.

El estudio analizará si la vacuna conjunta permite reducir las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, las complicaciones clínicas y la mortalidad entre los mayores de 65 años.

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La investigación no pretende comprobar la seguridad de un medicamento experimental. Según la información del proyecto, la vacuna combinada ya ha sido evaluada y está autorizada para su uso. Lo que se busca es determinar cuál de las dos estrategias de vacunación ofrece mejores resultados en este colectivo.

Cómo participar en Galicia

La Consellería de Sanidade prevé invitar a cerca de 730.000 personas mayores de 65 años de toda Galicia a participar en el estudio. Los ciudadanos reciben un mensaje SMS en el que se les ofrece la posibilidad de acudir a la campaña de vacunación habitual en su centro de salud o participar en el ensayo en su hospital de referencia.

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Las personas interesadas también pueden gestionar su cita a través de la aplicación Sergas Móbil o llamando al teléfono 900 842 217, disponible de 10:00 a 20:00 horas.

La previsión de la Administración gallega es reunir a unos 110.000 voluntarios, repartidos entre las campañas de vacunación de este otoño y la temporada 2027-2028. Existe la posibilidad de que una misma persona participe en ambos periodos.

Galicia coordina la investigación

El ensayo está promovido desde Dinamarca por el Hospital Herlev-Gentofte y cuenta con la participación gallega del grupo de investigación en genética, vacunas, infecciones y pediatría (Genvip), vinculado al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS). El doctor Federico Martinón es el investigador principal en Galicia, en colaboración con la Dirección Xeral de Saúde Pública.

El proyecto se desarrolla en una comunidad que registra elevadas coberturas de vacunación frente a la gripe entre las personas mayores. Según los datos facilitados, la cobertura alcanza el 72,36 % entre los mayores de 65 años y el 81,22 % entre quienes superan los 80.

Además de estudiar la eficacia de la estrategia combinada, el ensayo pretende facilitar la vacunación de la población sénior al reducir el número de pinchazos necesarios para protegerse frente a las dos infecciones.