Raquel Noya Pontevedra, 17 OCT 2026 - 19:29h.

La empresa viguesa Welgood ha instalado máquinas de venta automática de alimentos congelados para humanos y mascotas en varios aparcamientos de la ciudad

Los aparcamientos de Urzaiz, Policarpo Sanz, Independencia, Náutico Cíes y Pintor Colmeiro son algunos de los parkings que ya cuentan con este servicio en la ciudad olívica

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Las máquinas expendedoras llevan años formando parte de los aparcamientos de las ciudades; en pleno siglo XXI, encontrarse una máquina con chocolatinas, chicles o gominolas no es ninguna novedad. Pero lo que sí llama la atención es lo que contienen las últimas expendedoras instaladas en algunos párkings de Vigo, donde la oferta va mucho más allá de los habituales refrescos y aperitivos. En varios parkings de la ciudad ya se pueden comprar langostinos y gambones congelados para preparar una comida o una cena, mientras que otros puntos de venta ofrecen desde alimentación para perros y gatos hasta helados para mascotas. La iniciativa es de la empresa viguesa Welgood Technologies, que amplía así los servicios de sus aparcamientos con productos poco habituales en este tipo de espacios.

Esta firma viguesa, vinculada a la gestión de aparcamientos, ha puesto en marcha una red de máquinas expendedoras muy peculiares con productos de alimentación congelada para personas y mascotas, ampliando la oferta habitual de las máquinas de venta automática y convirtiendo estos espacios en puntos de compra rápida y saludable para el día a día.

Cenas improvisadas en el parking

La oferta destinada al consumo humano tiene como protagonista el marisco congelado. Según explican a Informativos Telecinco desde la entidad, las máquinas permiten adquirir langostino salvaje en cajas de 800 gramos, colas de gambón pelado y desvenado y formatos más pequeños de unos 200 gramos, “ideales para improvisar una comida o cena rápida sin necesidad de acudir al supermercado”, aseguran sus responsables.

Entre los productos disponibles destaca una bolsa de 800 gramos de gambón Easy Peel, que se comercializa en exclusiva a través de estas máquinas. El producto se presenta “sin cabeza, desvenado y con un corte en la cáscara para facilitar el pelado durante su preparación”, explican.

La red de máquinas de alimentación ya funciona en cinco aparcamientos de Vigo: Urzaiz, Policarpo Sanz, Independencia, Náutico Cíes y Pintor Colmeiro. La idea es aprovechar el tránsito diario de conductores para ofrecer una alternativa de compra que no dependa de los horarios habituales de los comercios y mantenga la calidad intacta.

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Comida y helados para mascotas

La iniciativa no se limita a la alimentación humana. Welgood ha desplegado también máquinas que, bajo la marca Pit&Pet, dispensa productos específicos para perros y gatos. La oferta incluye alimentos refrigerados y congelados, snacks, yogures, helados, juguetes, accesorios y artículos de higiene, que se pueden adquirir fácilmente a golpe de ‘click’.

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La distribución varía según el aparcamiento. Así, mientras en el Náutico Cíes hay máquinas con alimentación congelada y productos refrigerados; en Pintor Colmeiro se concentra una oferta más amplia, con artículos de alimentación, accesorios e higiene. Urzaiz cuenta también con productos refrigerados y congelados, mientras que los aparcamientos de O Calvario y plaza de América disponen de opciones refrigeradas. En el de Areal se pueden encontrar, además, juguetes y artículos de cuidado animal.

La propuesta incorpora productos de distintas marcas especializadas en mascotas y pretende facilitar a sus propietarios la compra de artículos cotidianos sin tener que desplazarse a una tienda específica.

Comprar desde el móvil o pagar con tarjeta

Las máquinas permiten pagar directamente con tarjeta. Además, Welgood trabaja para integrar toda la oferta en su aplicación móvil (app Welgood), desde la que los usuarios podrán adquirir los productos desde su teléfono, reservar stock en la máquina de su parking habitual para garantizar su disponibilidad, y beneficiarse de promociones exclusivas.

Para los usuarios que no dispongan de la app, la compañía permitirá pagar directamente con tarjeta en todas las máquinas.

El proyecto se presentó en Conxemar, la feria internacional de productos del mar congelados celebrada en Vigo, donde las máquinas expendedoras formaron parte de una muestra de nuevas soluciones comerciales vinculadas al sector “con una acogida muy positiva”, aseguran sus responsables.

Con esta iniciativa, la compañía viguesa, que busca marcas que quieran vender sus productos en estos particulares puestos vending, apuesta por ampliar los servicios que ofrecen actualmente en los aparcamientos y aprovechar sus ubicaciones para acercar productos de compra habitual a los conductores. Una forma de convertir el paso por el parking en algo más que una parada para dejar o recoger el vehículo.