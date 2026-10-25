Redacción Galicia 25 OCT 2026 - 21:02h.

El rescate, con varios ciudadanos intentando crear una cadena humana para sacar a la mujer, se produjo a las 13:45 horas

Tras ser bañada por una gran ola cuando estaba en la orilla de la playa, la afectada no podía ponerse a salvo por sí misma

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Santiago de CompostelaVarias personas que se encontraban en la playa de Riazor en A Coruña este domingo 25 de octubre tuvieron que intervenir para rescatar a una mujer que estaba siendo arrastrada por las olas.

Así lo publican varios medios gallegos, como 'La Voz de Galicia'. En un vídeo que grabó un testigo se ve cómo un primer hombre se acerca a tratar de sacarla del aprieto, sin lograrlo y procurando no ser llevado también mar adentro.

La afectada se vio sorprendida por un golpe del mar cuando estaba muy cerca en la arena y, sin poder reaccionar a tiempo, quedó bañada e incluso iba metiéndose cada vez más hacia el agua, según detalla el citado periódico.

Intento de cadena humana para poder sacarla entre todos

El suceso se produjo a las 13:45 horas, tal y como registró el 112 de Galicia tras la llamada de un particular. En las imágenes captadas por un teléfono móvil se observa que rápidamente acuden diferentes ciudadanos a ayudar a la mujer.

Entre todos, intentan formar una especie de cadena humana, sin terminar de lograrlo, hasta que unos cuantos consiguen sujetarla bien y trasladarla poco a poco lejos del mar para ponerla a salvo.

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Tras ser atendida por sanitarios en la misma playa de Riazor, fue trasladada en ambulancia al sufrir una hipotermia leve al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

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Aviso amarillo por olas de más de cuatro metros

Precisamente para esta jornada dominical, el norte peninsular, incluida la parte del noroeste, está en aviso amarillo hasta la medianoche por fenómenos costeros, según había informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el litoral coruñés había previsión de olas de más de cuatro metros de altura desde las 14 horas. Aunque, a juzgar por la escena vista y experimentada por la mujer, en los minutos previos ya había cierto oleaje que invitaba a no acercarse.