Los momentos de pánico de Nerea, atrapada por el agua en un túnel de la AP-7: “Temí que no iba a salir de ahí”

Ana Verdejo 23 OCT 2026 - 17:00h.

Nerea viajaba acompañada de una amiga y ambas quedaron atrapadas cuando el agua alcanzó metro y medio en el interior del túnel

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El paso de la DANA por la Comunidad Valenciana ha dejado momentos de tensión como los vividos en un túnel de la AP-7 en Orihuela, Alicante. En cuestión de segundos el agua dejada por las fuertes precipitaciones avanzó convirtieron la AP-7 en una trampa. Una de las afectadas fue Nerea que quedó atrapada en el interior de un túnel cuando la corriente arrastró su vehículo. “Pasé mucho miedo, la verdad”, recuerda. “Temí que no iba a salir de ahí”.

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"El coche estaba dando vueltas porque flotaba"

Nerea circulaba por la autopista cuando comenzó a acumularse agua en la calzada. Al principio, explica, la situación no parecía especialmente grave. “Había un poco de agua, pero en 30 segundos la corriente nos arrastró. Ya no pudimos hacer nada”.

Su coche terminó atrapado en el interior de un túnel, donde el nivel del agua llegó a alcanzar cerca de metro y medio de altura. Dentro del vehículo, la situación se volvió crítica. “Intenté abrir la puerta con toda la fuerza posible, pero ya ni me dejaba. El coche estaba dando vueltas porque flotaba”, relata.

Nerea viajaba acompañada de una amiga. Mientras ella consiguió salir y subir al capó del vehículo, su acompañante tuvo que escapar por una de las ventanas debido a que las puertas habían quedado bloqueadas por la presión del agua. “No sé ni cómo subí al capó”, asegura.

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La única vía para ponerse a salvo fue saltar de un vehículo a otro. Desde el techo de su coche, Nerea empezó a pedir ayuda a gritos hasta que varios jóvenes acudieron en su auxilio. “Yo estaba gritando que me ayudaran, por favor. Bajaron del coche y nos ayudaron a saltar”.

Minutos después llegaron los bomberos, que comenzaron las labores para evacuar el agua acumulada en el túnel. “A los diez minutos vinieron los bomberos e intentaron sacar toda el agua”, recuerda.