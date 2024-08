Alma pilló a su mejor amiga liándose con su hijo de 18 años: "Le pedí que hiciera de niñera y pasó lo que pasó"

Alma acude a 'El diario de Jorge' con la intención de dar una lección a su hijo Juanra, de 18 años . Con el joven solo tiene una diferencia de 20 años y por eso le ha integrado en varias ocasiones con sus amigos, pero lo que nunca imaginó es que acabaría liándose con una de sus mejores amigas . Alma ha relatado su historia a Jorge Javier Vázquez y le ha pedido a su hijo que no vuelva a suceder nunca más.

"Salí una noche y le pedí a mi amiga que se quedase de niñera en casa. El problema fue la segunda noche, que se quedaron viendo una película (...) Al día siguiente mi amiga salió de la habitación con un chupetón y me dijo que era una alergia a las sábanas. Un segundo después salió el niño con otra 'alergia', entonces no cuadraba. Ahí deduje que había tomate", relataba Alma a Jorge Javier.

Alma sentó a su mejor amiga y a su hijo y les ordenó que no volviese a pasar nada entre ellos. Pero para ella la historia se complicó al verse en medio de los dos. "Ella se quedó enamorada y aunque sea mi hijo, mi hijo jugó. Le paseó a la novia en toda la cara a los tres días. Aunque sea mi hijo, tengo que reconocerlo porque soy mujer (...) La que ha salido perjudicada he sido yo porque me encuentro entre mi hijo y mi mejor amiga", explicaba.