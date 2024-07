La reconciliación de Ibai Llanos y Anuel AA: de la sorpresa por la piscina del streamer a las risas por el apodo de 'pescabicho'

Hace poco menos de dos semanas, el pasado 13 de julio, tuvo lugar ' La Velada del Año IV '. El evento de boxeo de Ibai Llanos rompió todos los récords de audiencia en Twitch por los trepidantes combates entre los creadores de contenido y por las actuaciones musicales. No obstante, el cierre del show generó polémica. Anuel AA llegó algo tarde , recibió abucheos y pitos y al día siguiente explotó contra el de Bilbao : "Me sabotearon el concierto con la porquería esa que me hicieron".

El artista puertorriqueño de 31 años, frustrado, habló en los días posteriores al evento y dijo que no dejaron que su DJ manejara el show y que los ingenieros produjeran su voz en el concierto. Además, aseguró que llegó solo unos minutos tarde, no dos horas como se había dicho: "Esos cabrones sabrán lo que hicieron en el sistema, porque las voces las controlaban ellos, el Ibai ese, el 'pescabicho' ". Hubo cierta tensión, pero Ibai y Anuel arreglaron las cosas y, finalmente, emitieron una charla este miércoles desde la casa del streamer vasco en Barcelona. Una reconciliación en la que el cantante explicó cómo vivió toda la controversia y en el que demostraron haber apaciguado las aguas.

Ibai mantuvo una reunión en directo con Anuel en el jardín de su nueva vivienda. Lo primero que trataron fue el polémico cierre del show por parte de Anuel AA. "Fue un 'mierdero' en realidad. Lo que pasó fue que tenía concierto en Santander ese día. He tenido ya dos conciertos el mismo día antes. Cantamos temprano, de día. Cambié la hora para poder ir a Madrid. Entonces arrancamos, despegué y llegué. Pero no sé qué pasó en el aeropuerto de Santander que no dejaban que la mitad del equipo volara", explicó el artista. "No contaba con que se iba a dar ese problema", agregó sobre el incidente, que tuvo lugar sobre las 22:30 horas, mientras ya tenía lugar 'La Velada del Año IV'.