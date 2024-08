Kiko Jiménez, preocupado por el estado de Sofía, no acude a trabajar a 'Fiesta': "No se atrevía a dejarla sola"

José Ángel Leiras, director de 'Fiesta', ha recibido un mensaje de Kiko Jiménez apenas media hora antes de comenzar el programa

Sofía ha recibido un nuevo varapalo: "Está destrozada por la reacción de su madre a la entrevista"

Primeras palabras de Maite Galdeano tras la durísima entrevista de Sofía: "No me creo las lágrimas de mi hija"

Es sin duda el tema del momento. El conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun se ha recrudecido hasta el punto de que la influencer ha tenido que solicitar una orden de alejamiento de su madre. Fue precisamente la policía quien aconsejó a Sofía que "tomase medidas de seguridad" contra su madre tras el desagradable incidente que se vivió en su casa:

"Mi madre saltó la vaya de mi casa y se volvió loca. Yo, del miedo, me encerré en una habitación con mis perros. Como saltó la alarma se presentó allí la policía e imaginaros tener que explicarle a los agentes que esa persona que se había colado en mi casa era mi madre".

Con la voz entrecortada, Sofía relataba en '¡De viernes!' que ese 13 de agosto ha sido sin duda uno de los días más difíciles de su vida: "No era la primera vez que mi madre nos amenazaba a Kiko y a mí, pero como ese día, nunca. Tengo miedo de mi madre, de lo que pueda hacer después de las amenazas tan graves que nos ha hecho, yo por el momento no estoy preparada para verla, no me siento capaz".

Kiko Jiménez decide no acudir a trabajar y quedarse con Sofía

Hace tan solo una semana, cuando todo este escándalo salía a la luz con unos polémicos vídeos de Maite Galdeano en sus redes sociales, Kiko Jiménez hacía de tripas corazón y acudía con normalidad a su puesto de trabajo. El colaborador de 'Fiesta' le confesaba entonces a Verónica Dulanto y a Frank Blanco que los últimos tiempos con Maite habían sido un infierno:

"Yo tengo que defenderme de las acusaciones tan graves que ha hecho. Está en juego mi dignidad y la de mi familia. La decisión ya está tomada y no hay marcha atrás", explicaba Kiko haciendo referencia a los insultos e insinuaciones que su suegra hacía en Instagram.

Ahora, tras la dolorosa entrevista de Sofía Suescun en '¡De viernes!', Kiko cambia de opinión y decide en el último momento dejar plantado a su programa. Así lo explicaba al inicio del programa el director, José Ángel Leiras:

"Hace tan solo 40 minutos Kiko se ha puesto en contacto con el programa a través de un mensaje de WhatsApp que me ha mandado a mí, a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil en estos momentos dar la cara, que no puede venir porque no se encuentra bien. Me envía ese mensaje y acto seguido apaga el teléfono, con lo que no hemos podido ponernos en contacto con él para saber qué es lo que ocurre. Ahora mismo el subdirector de este programa se está trasladando hasta la casa de Kiko Jiménez para hablar con él, para saber qué es lo que ha pasado, cómo se encuentra o por qué no puede venir a trabajar cuando en un día peor sí que vino".

Algunos colaboradores desconfían de las intenciones de Kiko

Todos los colaboradores de 'Fiesta' se han sorprendido enormemente al saber que Kiko había decidido no acudir a su puesto de trabajo. Aunque la mayoría de ellos creen que efectivamente Kiko se encuentra atravesando por un momento complicado, otros como Kiti Gordillo opinan que detrás de esta espantada puede haber un interés económico: "Me gustaría no ser malpensada, pero me parece que esto responde más a algo que puede pasar el próximo miércoles", explicaba la colaboradora haciendo referencia a una posible exclusiva de Kiko en una revista la próxima semana.

Lo que piensa Alejandro Albalá de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Tras escuchar la opinión de todos los colaboradores, Verónica Dulanto quería saber la opinión de Alejandro Albalá, ex de Sofía Suescun, y una de las pocas personas que ha convivido con Maite Galdeano. El colaborador de 'Fiesta' ha acompañado a la presentadora a un set privado para charlar más tranquilamente y desvelar lo que piensa respecto a la ausencia de Kiko Jiménez:

"Sí que es verdad que, después de ver que Kiko no ha venido, de todo esto que están contando, puede que haya una parte que no sea real del todo. Que no digo que sea mentira, entiendo que todo esto es verdad, pero igual están intentando ganar dinero todos de esta situación".

Nuevo varapalo para Sofía: "Está hecha polvo"

Tanto Omar Suárez como Marisa Martín Blázquez recibían durante el directo una información exclusiva que daría respuesta a por qué no ha acudido Kiko Jiménez a su puesto de trabajo. Tal y como el colaborador ha explicado, tiene la versión de lo que realmente ha pasado directamente desde el propio Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano: