Alejandro Albalá siembra la duda sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Puede que no sea real del todo"

Sofía Suescun ha roto su silencio en '¡De viernes!' y las reacciones no se han hecho esperar. La exparticipante de 'Supervivientes: All Stars ' ha concedido una dura entrevista donde ha detallado todo lo que ha vivido junto a su madre, Maite Galdeano, y qué fue lo que sucedió para decidir pedirle que se marchara de su casa . El distanciamiento entre ambas está dando mucho de qué hablar y 'Fiesta' analiza la última hora de este drama familiar y de las reacciones que están habiendo al respecto.

Tras escuchar la opinión de todos los colaboradores, la presentadora del programa, Verónica Dulanto, pide a Alejandro Albalá que le acompañe a un set privado para charlar más tranquilamente. Durante esta conversación, el exnovio de Sofía Suescun desvela lo que piensa al respecto: "Me provocó pena por toda la situación que yo también he vivido. He visto cómo ha podido sufrir con la madre todo esto que ha estado contando".