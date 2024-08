La familia de Alain Delon no cumplirá su gran deseo: se niega a sacrificar a su perro para enterrarle con él

Uno de los grandes deseos del popular actor Alain Delon , fallecido este pasado 18 de agosto, era que cuando perdiera la vida, sacrificaran a su perro , el pastor belga Loubo , para que les enterraran juntos. Una súplica que su familia no hará realidad , tal y como ha anunciado este pasado martes 20 de agosto la Fundación Brigitte Bardot.

"Por supuesto que Loubo no será sacrificado" , ha señalado la fundación en un mensaje en X -antes Twitter-, en respuesta a los múltiples mensajes de preocupación que había recibido sobre el futuro del animal.

El can acompañó a Delon durante los últimos años de su vida. Se había convertido en uno de sus seres más queridos y el actor llegó a manifestar en una entrevista publicada en 2018 su deseo de que fuera " dormido " tras su muerte para acompañarle en la tumba ubicada en su mansión de Douchy.

Sin embargo, la fundación de Brigitte Bardot, la actriz que era una de las mejores amigas de Delon, ha señalado que "no hay que preocuparse por Loubo".

Así, la fundación, tras dialogar con la hija de Delon, Anouchka , ha confirmado que la familia se quedará con el perro. "Acabo de hablar por teléfono con Anouchka Delon y me dijo que Loubo es parte de la familia y que se quedará con él. El perro no será sacrificado", ha indicado un portavoz de la fundación.

"Es mi perro. Lo amo como a un hijo", dijo Delon a Paris Match en 2018. "He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este. Me extraña cuando no estoy".