Gran Hermano, en directo: última hora de la gala con doble expulsión

22:14 H Hacer las maletas

JJ conecta con la casa secreta y tienen que hacer rápidamente las maletas. "Esta noche, no dormiréis en la casa secreta, haced las maletas y a la sala de expulsión", comunica el presentador y los concursantes se quedan alucinados y expectantes ante la notica. "No voy a llorar, no voy a llorar", comenta Silvia. "Lo sabía, algo iba a pasar. Estoy super nerviosa", asegura Vanessa. "Rapidez, por favor", avisa el Súper.