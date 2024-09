Nerea y Violeta sentencian su relación con Laura: "Es una persona súper asquerosa"

Nerea y Violeta critican las actitudes de Laura en la lavandería

No soportan las caras y comentarios de su compañera y la sentencian

Sigue, minuto a minuto, todo lo que pasa en la casa de 'Gran Hermano'

Nerea parece está cansada de los comentarios y actitudes de una de sus compañeras de 'Gran Hermano': Laura. Así se lo ha confesado a Violeta en una conversación privada que ambas han mantenido en la lavandería ya bien entrada la noche y que hemos podido seguir a través del minutado de 'GH' de este sábado: "Tengo las cosas súper claras, tía. Yo ya de tonta no quedo", empieza a decir la novia de Luis.

Parece que es algo que han hablado ya previamente, pero ahora tienen la intimidad que les proporciona esa pequeña habitación lleva de ropa limpia, secadoras y lavadoras para decir en voz alta la conclusión a la que han llegado tras un cúmulo de comportamientos de Laura que no les cuadra. "Le tenía mucho cariño, pero no me voy a acercar más a ella", añade Nerea. Violeta le dice que lo ha hablado esa misma tarde y que hasta Edi le da la razón "porque también lo ve y la gente no es tonta".

La conversación de Nerea y Violeta contra Laura

"Yo no voy a estar ahí en plan... si quiere venir, pues que venga", insiste Nerea, a lo que Violeta le dice que, para ella, Laura es simplemente "una compañera". "¿Tengo que estar yo soportando sus comentarios, sus caras y...? Que no me sale de ahí, te lo digo yo. Y como me vuelva a hacer algo que me moleste, se lo voy a decir. No me corto ni un pelo. Porque una te la paso, dos también, tres bueno... pero que me tome aquí por tonta no me apetece que me tome por tonta", comenta Nerea.

"Yo le he dicho a Edi que me parece que es una persona súper asquerosa con los compañeros, esa es la palabra. Pone unas caras, tío, y tiene unas formas que, a veces, son increíbles. Y me dice Edi que sí, que es verdad", añade Violeta a la conversación. Nerea comenta que ella no tenía esta percepción de Laura, pero que ha ido viendo cosas en ella y se ha callado muchas cosas hasta que ha explotado.

"La he escuchado cuchicheando y le he dicho 'Laura, ¿qué estás hablando?' Y si me llega a contestar se la monto. Ya me he cansado. Te lo juro, me vuelve a hacer algo que me moleste o coge algo de mi armario, le voy a montar una... Ya he llegado a mi límite, ya me he cabreado". Y es que tampoco les gusta las estrategias que se están llevando a cabo en la casa por parte del grupo al que no pertenecen, algo que también ha provocado un cisma en la relación de Adrián y Maica.

Esta noche, primer expulsado definitivo

Sigue 'Gran Hermano' en directo las 24 horas del día