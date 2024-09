"Más que un consejo de abuelo a nieta, es un consejo de ex rey a futura reina. Le viene a decir 'no te olvide de que estás en una etapa de formación, no te olvides de la institución a la que representas y no te olvides de los retos a los que te enfrentas' y quizás también es una especie de autocrítica que le viene a decir 'no cometas algunos de los errores que he cometido yo o que, al menos, los errores que cometas, no empañen lo que haces", es el análisis de Entrambasaguas al respecto.